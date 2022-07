COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Groupe de Soutien de la famille feu Mamadou Demba SY rappelle qu’il ya plus de cinq ans le Dimanche 04 Décembre 2016, disparaissait brutalement notre collègue, frère et ami Mamadou Demba SY.

Un jeune journaliste professionnel, dévoué et engagé au service des causes nobles visant le progrès économique et social de notre pays, la Mauritanie. Il avait servi loyalement et fidèlement Radio Mauritanie et notre Nation, et a laissé derrière lui une veuve et 5 enfants de moins de 16 ans dont une fille handicapée, une famille sans logement et sans revenu.

A l’époque, un Groupe de Soutien de personnes volontaires s’est créé pour aider cette famille à obtenir un domicile qui leur est propre. Ce groupe était composé de Journalistes, d’Ulémas, d’Associations, d’Artistes ainsi que des Personnes de bonne volonté et Anonymes. Il appelle maintenant en ce mois de juin et jullet 2022 tout le monde à se joindre à lui afin de réaliser cet objectif:

. Coulage de la dalle de toiture,

. L’achat et la pose des portes et fenêtres,

. L’enduit intérieur et extérieur,

. Les travaux de finition.

Il s’agit aussi d’organiser et d’animer une campagne de collectes et de recouvrement des contributions diverses pour la construction d’un domicile à Nouakchott propre à la famille de feu Mamadou Demba SY.

Une grande soirée de collectes de dons sera organisée le samedi 30 juillet 2022 à Nouakchott à GALAXY.

Cette soirée est organisée par :

Cifti Daari de Abdoulaye N’DIAYE,

Fedde Pellital de Sara BASSOUME,

Du Grand Communicateur Traditionnel Demba Sanghote,

Des artistes et d’autres volontaires.

Ainsi donc toutes les contributions volontaires, diverses sont sollicitées afin de finir les travaux de construction et nous appelons à l’aide car directement nous pouvons tous assister cette famille et votre contribution est utile et nécessaire.

Pour ce faire vous pouvez contacter :

Mr M’Bodj Abou Mariata : 46.44.61.18

Mr Abdoulaye N’DIAYE : 46.74.61.39

Mr Demba Sanghote : 46.70.03.75

Nouakchott, le 09 Juin 2022

Le Groupe de Soutien de la famille

Le Président : DIALLO Saidou Mamadou

Téléphone : 22376590/44080421