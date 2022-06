Visite d’échange : capitalisation d’expériences entre les OSC de Nouakchott et de Nouadhibou

L’ONG Actions et Save the Children ont organisé la deuxième visite d’échanges des réseaux de Nouakchott et de Nouadhibou destinée à renforcer les espaces de dialogue entre organisations de la société civile travaillant dans le même domaine. Dans le sillage de cette visite s’est tenue une journée d’échanges entre les réseaux de Nouakchott et de Nouadhibou mercredi 29 juin, dans un réceptif hôtelier de la capitale. Cette journée s’inscrit dans le cadre du renforcement des espaces de dialogue entre OSC travaillant dans le même domaine. Objectif affiché : Partager les expériences sur les meilleures approches dans le domaine de la mise en œuvre d’activités pour la promotion des droits de l’enfant et des jeunes à travers des activités de cohésion sociale, culturelle, sportive et citoyenne.

Les dix-neuf représentants de réseaux et d’associations de Nouadhibou et vingt-deux participants représentant les trois réseaux de Nouakchott projettent de s’approprier les bonnes pratiques en termes de mise en œuvre des activités en lien avec la promotion de la paix, de cohésion sociale et de citoyenneté.

Dans la perspective de contribuer à une meilleure atteinte des objectifs, les participants ont élaboré plusieurs recommandations. Il s’agit :

- d’envisager la mise en place d’un plan de transfert de compétences aux réseaux pour l'autonomie par les bureaux des Save the children et de l’ONG action dans l’optique d’un suivi de proximité et d’une plus grande diligence dans la mise en œuvre des activités et d’une meilleure réactivité.

- de conforter et de consolider les efforts déployés par le projet à travers la réalisation des financements par cascade permettant une réelle autonomisation à la fois des réseaux de jeunes et ceux thématiques sur le plan économique ;

- de mettre davantage à contribution les autorités administratives (Wali, Hakem, Maire), les chefs leaders religieux et communautaires et les réseaux de jeunes à l’étape de planification des activités;

- de poursuivre les efforts menés en mettant l’accent sur la poursuite de la sensibilisation et l’accompagnement des jeunes, de la communauté et des autorités à l’appropriation des réalisations des réseaux

- de mettre effectivement en place la dimension gestion des connaissances dans la perspective d’une diffusion de ses acquis ainsi que d’une meilleure capitalisation de ses actions et de ses résultats ;

Enfin de renforcer l’intégration des aspects de gestion de cycle de projet dans les ateliers de visites y compris des mécanismes d’identification, prise en charge des enfants et le référencement en vue d’une meilleure appropriation par ces cibles des actions du projet (Recommandation 6). Les quarante représentants d’associations ont pu s’approprier les bonnes pratiques en termes de mise en œuvre des activités en lien avec la promotion de la paix, de cohésion sociale et de citoyenneté.

Au cours de cette visite d’échange, les participants ont pu réfléchir sur la prise en compte des préoccupations des bénéficiaires des actions des réseaux par les autorités concernées à l’issue des campagnes de plaidoyer. Les réseaux redynamisés et mis en place par le projet s’investissent dans les campagnes de plaidoyer pour la prise en compte des préoccupations de leurs bénéficiaires par les autorités concernées.

La cérémonie d’ouverture était été présidée par Mme Yagharé Soumaré secrétaire générale de l’ONG Actions et Mme Aïssata Ba, cheffe de projet à Save Children. Par la suite, les réseaux de Nouakchott Nord, Ouest, Sud et du réseau des associations des jeunes de Nouadhibou pour la promotion des droits des enfants et des jeunes ont présenté leurs rapports/bilan de leurs activités effectuées, dans le cadre du projet OSC ii.

Au cours des travaux de groupes, les participants ont soulevé certaines problématiques relatives à la capitalisation et perspectives de toutes les visites d’échanges effectuées dans la vie du projet OSC ii. Mais aussi négocier l’intégration des plans d’actions des réseaux dans les plans de développement communal. Et enfin, ils ont abordé le rôle et la responsabilité des réseaux dans la stratégie nationale de protection. La collaboration entre Save the Children et ONG Actions dans le cadre du projet OSC1 a été magnifié.’ ‘Le choix de l’ONG Actions comme partenaire de mise en œuvre justifie à titre le rôle leader joué dans la protection et l’accompagnement de la société civile via le renforcement des capacités en lien et la supervision de la Direction Régionale de l’Action Sociale de l’Enfance et de la Famille’’, ont-ils estimé.