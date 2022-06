3,650 milliards de MRU pour l’alimentation en eau de Kiffa et plusieurs localités

Le Ministre des Affaires Economiques et de la promotion des secteurs productifs, Kane Ousmane, et le Président Exécutif du Fonds Saoudien de Développement (FSD), Sultan Ben Abdul Rahman Al-Morched, ont signé ce mardi, une convention d’un montant de 3,650 milliards de MRU, représentant la contribution de l’institution au financement du Projet d’Approvisionnement en Eau Potable (AEP) de la ville de Kiffa et plusieurs autres localités du Guidimakha, à partir du fleuve Sénégal. Ce montant va permettre le financement de deux (2) composantes importantes du projet « lot1 et lot2, relatives aux travaux de génie civil, notamment la station de traitement et de production d’eau, la prise d’eau, la station de pompage, la conduite de transport d’eau entre R1 et la station de pompage 2 à Selibabi, ainsi que la prise en charge des services de consultants, notamment la préparation des dossiers d’appel d’offres, la supervision et le contrôle des travaux ».

Le financement total de ce projet est de 317 millions de dollars us.

Il vise la couverture des besoins en eau potable de Kiffa et 92 autres localités à l’horizon des années 2050. Celui-ci va générer 3000 emplois occasionnels.