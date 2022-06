Distribution de 20 moutons pour la Tabaski par l’ONG AMVCG

Solidarité à une dizaine de jours de l’Eid Adha, communément appelée Tabaski. C’est dans cet esprit que l’Association Mieux Vivre avec le Cancer Gynécologique (AMVCG), présidée par Mme Aicha Fall, a distribué vingt (20) moutons à des femmes malades de cancer gynécologique, ou simplement en situation de vulnérabilité, ce lundi après-midi. Cette opération a été organisée dans le cadre d’un partenariat avec Zakat House Of América.

Zahra Brahim, bénéficiaire, se dit «heureuse de recevoir un appui au profit de personnes souffrant de cancer et indigentes. Je remercie la fondation de Mme Aicha Fall ».

Aicha Fall MBareck, présidente d’AMVCG, explique qu’il s’agit «d’une opération de distribution de moutons à l’occasion de la fête de Tabaski, au profit de personnes vivant avec le cancer gynécologique, et d’autres femmes indigentes, grâce au soutien de notre partenaire Zakat House Of America. Celle-ci permet de soulager un certain nombre de compatriotes ».

AMVCG est une ONG de lutte contre le cancer gynécologique en Mauritanie, qui travaille à travers quatre (4) domaines d’intervention: « l’information et la prévention, l’assistance aux femmes atteintes de cancer gynécologique et à leurs familles pour l’amélioration de leur qualité de vie, participation à la recherche clinique et opérationnelle sur le cancer gynécologique et assistance au personnel soignant ».