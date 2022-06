BIOGARAN démarre ses activités commerciales en Mauritanie

Le laboratoire pharmaceutique français BIOGARAN, filiale du Groupe Servier et leader des médicaments génériques en France, a annoncé, ce samedi 25 juin le lancement officiel de ses activités commerciales en Mauritanie. La cérémonie s’est déroulée dans un réceptif hôtelier de la place, en présence d’une multitude d’officiels et d’acteurs du secteur de la santé ainsi que les équipes de Biogaran dont le Chef de projet Marketing Médical de Biogaran en Afrique de l'Ouest et du Centre Dr. Clément Buatois.

La décision de BIOGARAN de se lancer à la conquête du marché mauritanien vient répondre aux soucis du gouvernement mauritanien d’œuvrer pour améliorer la santé des patients de Mauritanie. En effet, l’accès aux soins et notamment aux médicaments essentiels de qualité est inscrite dans le Plan National de Développement Sanitaire mauritanien (PNDS). Dans ce contexte, Biogaran ambitionne d’accompagner et de soutenir les efforts entrepris par le gouvernement en matière d’accès aux soins essentiels de qualité en mettant à disposition des patients de Mauritanie des médicaments génériques de qualité, accessibles à tous. Fabriqués à 50% en France et à 89% en Europe selon les standards européens les plus exigeants, les médicaments Biogaran délivrés aux patients de Mauritanie sont les mêmes que ceux que prennent chaque jour des millions de Français. BIOGARAN a conquis, depuis 2019, près d’une dizaine de pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre dont la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal ou encore la République Démocratique du Congo.

Au cours de cette cérémonie, les acteurs du secteur ont écouté une présentation de BIOGARAN par son chef projet markéting commercial en Afrique. Biograran est entreprise pionnière des médicaments génériques, leader sur le marché français a-t-il indiqué. Elle distribue 301 millions de boîtes par an avec plus de 960 spécialités différentes et plus de 1000 spécialistes. C’est dire que l’apport de cette entreprise pourrait apporter un plus au marché des médicaments en Mauritanie qui dispose, reconnaît un spécialiste, d’un sérieux potentiel en la matière.

Parlant de la stratégie de la boîte, le chef de de projet a souligné : « Notre stratégie en Mauritanie poursuit un objectif de démocratisation des médicaments génériques de grande qualité. Parce que nous sommes convaincus que l’accès à la santé est un droit universel, nous souhaitons prendre part aux efforts qui ont été entrepris par le Gouvernement en matière de santé publique et proposer aux patients et aux professionnels de santé des médicaments sûrs, efficaces, à un prix juste. Cet engagement en faveur des populations en Afrique se traduit également par un service d’accompagnement et de conseil dans l’utilisation de nos médicaments. »

De son côté, Dr. Aboubakrine Bâ a fait un exposé sur les médicaments génériques, leur avantage et surtout leur impact économique pour les patients et pour le pays. Enfin, Bocar Guisset et Salimata Sangharé ont parlé des offres de BIOGARAN en Mauritanie.

Pour de plus amples informations, lire le communiqué distribué à cette occasion.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Biogaran, le premier laboratoire générique français,

déploie ses activités en Mauritanie et renforce sa présence en Afrique

Le laboratoire pharmaceutique français Biogaran, filiale du Groupe Servier et leader des médicaments génériques en France, annonce le démarrage de ses activités en Mauritanie. Avec ce nouveau lancement, Biogaran poursuit son ambition de rendre les médicaments génériques de qualité accessibles à tous après s’être développé dans près d’une dizaine de pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre depuis 2019 dont la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal ou encore la République Démocratique du Congo.

Nouakchott, Mauritanie, le 25 juin 2022 – Le laboratoire pharmaceutique Biogaran, pionnier des médicaments génériques en France, a annoncé le lancement de ses activités commerciales en Mauritanie.

La cérémonie officielle de lancement s’est tenue le samedi 25 juin 2022 au Azalaï Hôtel Marhaba de Nouakchott et a permis de réunir une multitude d’officiels et d’acteurs du secteur de la santé parmi lesquels le Dr. Aboubacry Amadou BA ainsi que les équipes de Biogaran, dont le Dr. Clément Buatois, Chef de projet Marketing Médical de Biogaran en Afrique de l'Ouest et du Centre.

Depuis plusieurs années, le gouvernement mauritanien œuvre pour améliorer la santé des patients de Mauritanie. En effet, l’accès aux soins et notamment aux médicaments essentiels de qualité est inscrit dans le Plan National de Développement Sanitaire mauritanien1, ce qui en fait une priorité pour les pouvoirs publics. Des mesures concrètes ont été mises en place dans le but d’améliorer l’accès aux soins essentiels telles que la rédaction d’une liste nationale de médicaments essentiels et l’élaboration de textes permettant de réglementer le secteur pharmaceutique1.

D’autres programmes initiés par des ONG telles que SOS Diabète2 ont pour objectif de lutter contre certaines maladies chroniques comme le diabète, qui touche une part importante de la population. En effet, SOS Diabète s’associe aux efforts des pouvoirs publics dans le but de sensibiliser, diagnostiquer et soulager les patients face à ce fléau qui sévit en Mauritanie3.

Malgré les efforts du Gouvernement et des ONG qui ont permis des avancées notables en matière de santé publique, la disponibilité des médicaments essentiels reste un enjeu crucial dans le pays. Ces dernières années, des ruptures fréquentes ont été enregistrées concernant des médicaments indispensables tels que les antibiotiques. Ces ruptures ont entrainé une hausse des prix des produits de santé ce qui a favorisé l’essor du recours aux médicaments falsifiés, contrefaits et de basse qualité1.

Dans ce contexte, Biogaran a pour ambition d’accompagner et de soutenir les efforts entrepris par le gouvernement en matière d’accès aux soins essentiels de qualité en mettant à disposition des patients de Mauritanie des médicaments génériques de qualité, accessibles à tous. Fabriqués à 50% en France et à 89% en Europe selon les standards européens les plus exigeants, les médicaments Biogaran délivrés aux patients de Mauritanie sont les mêmes que ceux que prennent chaque jour des millions de Français.

Biogaran s’engage par ailleurs à assurer la disponibilité de ses médicaments en pharmacie et à s’appuyer sur sa robuste chaîne logistique pour éviter toute rupture et ainsi assurer aux patients la continuité de leur traitement. Les 11 médicaments Biogaran disponibles en Mauritanie, issus de 6 aires thérapeutiques différentes, seront distribués dans des pharmacies agréées par l’Etat et sont dotés d’un packaging inviolable, permettant d’attester de leur authenticité. Biogaran a pour ambition de mettre à disposition des patients 10 nouveaux médicaments chaque année.

En plus de son savoir-faire unique, Biogaran accompagne les patients en leur mettant à disposition des outils d’éducation thérapeutique qui leur permettront de mieux comprendre leur pathologie. Par ailleurs, le packaging des médicaments Biogaran revêt une zone pictographique qui permet au pharmacien d’y annoter la posologie et au patient de pouvoir l’observer en toute sécurité.

Convaincu que la santé est un bien universel et que l’accès aux soins doit être permis à tous, Biogaran a également vocation à s’engager dans des actions solidaires afin de permettre la sensibilisation, le dépistage et le traitement des populations les plus nécessiteuses.

Biogaran souhaite aussi accompagner les professionnels de santé en leur délivrant une information médicale actualisée. C’est pourquoi Biogaran a créé en 2020 l’Académie Biogaran, un programme de formation continue gratuit destiné aux professionnels de santé africains et prenant la forme de webinaires organisés tous les 2 mois. L’occasion pour les professionnels de santé d’échanger, de se former et d’aborder des thématiques de santé variées.

Enfin, Biogaran s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité de ses médicaments, c’est pourquoi il est possible pour chacun, patient ou professionnel de santé, de déclarer très simplement un cas de pharmacovigilance, d’information médicale ou de réclamation qualité directement sur le site internet Biogaran Afrique.

Le Dr. Clément Buatois, Chef de projet Marketing Médical de Biogaran en Afrique de l'Ouest et du Centre, a par ailleurs tenu à souligner :

« Notre stratégie en Mauritanie poursuit un objectif de démocratisation des médicaments génériques de grande qualité. Parce que nous sommes convaincus que l’accès à la santé est un droit universel, nous souhaitons prendre part aux efforts qui ont été entrepris par le Gouvernement en matière de santé publique et proposer aux patients et aux professionnels de santé des médicaments sûrs, efficaces, à un prix juste. Cet engagement en faveur des populations en Afrique se traduit également par un service d’accompagnement et de conseil dans l’utilisation de nos médicaments. »

Après le déploiement de ses activités commerciales dans près d’une dizaine de pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre depuis 2019, la commercialisation des médicaments génériques Biogaran en Mauritanie s’inscrit dans la continuité de sa stratégie d’accès aux soins de qualité sur les marchés africains. Cette stratégie permettra de satisfaire une demande en produits pharmaceutiques de qualité à un prix juste et qui peuvent être utilisés en toute sécurité.

À propos de Biogaran

Biogaran est un laboratoire pharmaceutique français spécialisé dans les médicaments génériques, filiale de Servier et dont le siège se trouve à Colombes (France). Fondé en 1996, il est aujourd’hui le numéro un français des génériques. Sur l’exercice 20/21, Biogaran a obtenu plus de 30% de parts de marché en France et a vendu plus de 300 millions de boîtes aux patients. Grâce à la qualité de ses médicaments et de sa chaîne d’approvisionnement, Biogaran est le laboratoire de médicaments génériques préféré des Français !

Plus d’informations : www.biogaran.com / www.africa.biogaran.com

Sources :

1. Stratégie de coopération de l’OMS avec la Mauritanie 2018-2022 – Organisation Mondiale de la Santé – 2017

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259897/9789290312970fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2. Prévalence du diabète élevée en Mauritanie, Le Calame, 14 Novembre 2020, http://www.lecalame.info/?q=node/11220

3. Sos Diabète déterminé à combattre le diabète, Le Calame, 14 Novembre 2021,

http://www.lecalame.info/?q=node/12688