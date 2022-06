OXFAM/DECLIC II : Célébration à Ain Farba de la journée mondiale de lutte contre la désertification

Les sécheresses sont parmi les plus grandes menaces pour le développement durable, en particulier dans les pays en développement, comme la Mauritanie mais aussi de plus en plus dans les pays développés. En fait, les prévisions estiment que d'ici 2050, les sécheresses pourraient toucher plus des trois quarts de la population mondiale.

Le nombre et la durée des sécheresses ont augmenté de 29 % depuis 2000, par rapport aux deux décennies précédentes (Organisation météorologique mondiale, 2021). Aujourd'hui, plus de 2,3 milliards de personnes sont confrontées au stress hydrique. Des chiffres croissants et inquiétants, d'autant plus qu'un enfant sur quatre dans le monde sera touché par ce phénomène d'ici 2040 (UNICEF). Aucun pays n'est à l'abri de la sécheresse.

Cette année, le thème de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, « Tous ensemble pour vaincre la sécheresse », met un accent particulier sur les actions à prendre en amont pour éviter des conséquences désastreuses de la sécheresse pour l'humanité et les écosystèmes planétaires.

C’est dans ce contexte que le chef-lieu d’arrondissement d’Ain Farba situé dans la Moughataa de Tintane (wilaya du Hodh El Gharbi) a abrité le 17 juin 2022 les festivités commémorant la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse organisée par le projet DECLIC II (Investissements rapides et renforcement des capacités de gestion durable pour une gouvernance apaisée des ressources naturelles) grâce à l’appui financier de l’Agence Française de Développement (AFD) et en collaboration avec le consortium l’ONG internationale OXFAM et l’ONG nationale ODZASAM.

Préserver les acquis

Placée sous le thème de 2021 : « Restauration des terres dégradées » avec comme slogan : « Des terres saines pour reconstruire en mieux », cette journée fut marquée par une série d’activités auxquelles ont participé des élus locaux, des représentants des AGLC ainsi que des bénéficiaires des projets SAFIRE et RIMDIR.

Ouvrant officiellement les festivités en présence des maires des communes d’Ain Farba, Lihreyjatt, Dev’a et du chef d’Oxfam par intérim, le Hakem du chef-lieu d’arrondissement, M. Mohamed Aly Coulibaly a remercié les organisateurs pour l’importance qu’ils accordent à la préservation de l’environnement louant les impacts perceptibles de leurs actions dans ce domaine au niveau de la zone.

Ensuite M. le Hakem a rappelé que la lutte contre la désertification et la sécheresse, véritables sujets de préoccupations des populations exposées aux conséquences des changements climatiques, s’inscrit au cœur de l’action du gouvernement.

L’occasion pour M. le Hakem de réitérer les propos du Wali du Hodh El Gharbi et ses orientations dans ce domaine, s’adressant aux populations de Ain Farba lors de son dernier passage dans le chef-lieu d’arrondissement.

Pour sa part le chef du projet SAFIRE et représentant du chef de base d’Oxfam à Aioun, M. Abdallahi Sid’El Mokhtar Sy a valorisé l’accompagnement indéfectible d’Oxfam au Hodh El Gharbi et la parfaite collaboration des autorités administratives et communales tout au long du processus de mise en œuvre des activités des projets SAFIRE, RIMDIR/ISet DECLIC II.

Abordant dans le même sens, il a mis l’accent sur la responsabilité et le rôle d’avant-garde attendus des communautés pour faire preuve de bonnes conduites en matière de préservation de leur milieu naturel en tant que premiers bénéficiaires potentiels d’éventuelles retombées économiques et environnementales de la gestion durable et rationnelle des ressources naturelles.

Il a également salué les efforts louables des représentants des AGLCs dans la préservation, la protection et l’importance de la transformation des produits forestiers non ligneux (particulièrement le doum) en galettes locales ou encore comme substitut au charbon de bois, le représentant d’Oxfam a exhorté les différents acteurs à continuer dans cette dynamique et persévérer pour donner du poids au niveau local aux orientation de son excellence M. le président de la république invitant les villageois et villageoises pionniers dans la GDRN à partager leurs expériences avec d’autres regroupements.

Enfin M. Abdallahi Sid’el Mokhatr Sy a rappelé la nécessité de préserver tous les acquis réalisés au profit des populations grâce aux efforts déployés sur la terrain par les différents acteurs impliqués dans la GDRN (formations sur la transformations des PFNL, accompagnements des AGLCs, financements des AGR….)

Auparavant le maire de Ain Farba M. Mohamed Isse Cheikh Soufi dans son mot de bienvenue a remercié OXFAM à travers les projets DECLIC II et SAFIRE et a aussi insist sur le rôle fondamental que jouent les populations dans la préservation du milieu naturel dans lequel elles évoluent.

Après la cérémonie d’ouverture, les participants ont suivi des projections vidéo présentées par le chef du projet DECLIC II M. Samba Cor Babacar Niass sur l’importance de la protection de l’environnement, les méfaits de la coupe des arbres et l’importance de la vulgarisation des techniques pour la régénération des sols.

Parmi ces projections, un documentaire réalisé dans la commune d’Ain-Farba particulièrement dans la localité de Lenoir et qui met en exergue les bonnes pratiques de GDRN mises en œuvre par les différents acteurs en collaboration avec les populations locales et leurs résultats économiques (AGR et VCT) et environnementaux (régénération du couvert végétal).

Parmi ces pratiques : l’utilisation de la noix du doum comme alternative au charbon de bois ou encore, la chair de balanites comme sirop et la noix comme huile.

Les communauté ont également au cours des discussions et débats ressorti plusieurs expériences dans la restauration des sols par le branchage, l’utilisation des bouses de vache, la réalisation des cordons pierreux, des digues et diguettes et enfin des demi lunes etc.. pour fertiliser les sols des techniques intégrées par OXFAM dans leur mode de vie.

Ces projections très appréciées par l’assistance ont suscité de vives réactions au sein des participants ouvrant les discussions et débats interactifs autour des problématiques visualisées.

L’occasion pour les participants d’échanger leurs expériences et savoir-faire dans une atmosphère participative et de formuler les recommandations suivantes :

• Généraliser dans la zone l’utilisation du doum comme substitut au charbon

• Appuyer les zones où il n’y a pas des oueds de doum

• Intensifier la sensibilisation et la formation des AGLC

• Appui technique et financier aux AGLC

• Renforcer la coordination entre les surveillants des AGLC et les services étatiques

• Promouvoir l’utilisation du Biogaz

• Créer des points de vente du gaz butane

• Encourager les pionniers dans la lutte contre la désertification

Les festivités marquant la célébration de la journée ont été couronnées par une cérémonie de remise de prix aux lauréats et lauréates qui se sont distingués sur les bonnes pratiques mises en œuvre par les différentes localités et qui prouvent leur efficacité sur la lutte contre la désertification, la sécheresse dans les communes de Ain Farba, Lihreyjatt et Dev’a.

Deux prix ont été décernés par le projet SAFIRE et quatre remis par le projet DECLIC II.

Moustapha Béchir

Cp Hodhs