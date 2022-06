15eme bougie du Festival «Assalamaleikoum»

Le Festival de musique « Assalamaleikoum » organisé par le promoteur culturel, Limam Kane dit Monza, qui souffle sa quinzième bougie cette année, débute le 22 juin. La présente édition porte sur le thème «Tevragh-Zeina : ville créative ». Un choix basé sur une convention de partenariat entre la vitrine de Nouakchott et l’organisation. Ce programme « Tevragh-Zeina : ville créative » est sélectionné parmi les 50 meilleures actions innovantes, dans le cadre du prix international des Cités et Gouvernements Locaux Unis(CGLU)-Mexico 2021.

« Assalamaleikoum » est à la fois un festival, mais aussi « un moment de rencontres, d’échanges, de partage, de dialogue, de débat et de formation, qui permet à la jeunesse mauritanienne de se retrouver dans l’expression de la diversité à travers la création, reflet des goûts et des attentes de tous ».

En plus de la musique, la manifestation associe d’autres artistes : écriture, art graphique, photographie, stylisme, danse, nouvelle technologie.

De nombreux artistes nationaux et africains, participent à l’édition 2022, à l’image de Didier Awadi (Sénégal), Faiza (Mali), Tanya (Burkina Faso)….