Nouadhibou: Un ingénieur attire l’attention sur les dangers d’une route à Cabanon

Un ingénieur de génie civil empruntant régulièrement la route du quartier Cabanon à Nouadhibou pointe les défaillances techniques de cette piste et attire l’attention des conducteurs, des piétons et des autorités de la ville sur les dangers de cet ouvrage presque inachevé mais pourtant très fréquenté. Pour Youssouf Ismaila Bâ, ingénieur et en même temps lanceur d’alerte, cet ouvrage représente, par endroits, un véritable danger public pour les conducteurs, les passagers et les piétons. Et pour cause, les talus ne sont pas protégés et les vagues agressives de la mer vont à l’assaut du bitume. L’absence de pavage des talus précipite leur érosion et affecte le bitume. Aussi, note-t-il, il n’y a, ni gardes-corps, ni panneaux de signalisation, tout au long de cette route. Cet ingénieur interpelle ainsi les autorités concernées, afin que des redressements nécessaires y soient apportés.

M. Bâ épingle ici les défaillances techniques des ouvrages dont certains sont très sensibles et très fréquentés aussi bien à Nouadhibou que partout ailleurs dans le pays. Il salue toutefois la récente décision du gouvernement de retirer les marchés à des sociétés qui ne respectent ni les délais ni la qualité des ouvrages. Et d’ajouter, l’entretien des ouvrages publics doit également rester, selon lui, une condition sine qua-non dans les critères de sélection des entreprises des ponts et chaussées et de génie civil pour assurer et garantir la longévité des routes et pistes. M. Bâ conseille au passage que le respect du poids des véhicules par rapport au niveau des bitumes soit tenu en compte. C’est pourquoi, il invite les autorités concernées à plus de vigilance et de fermeté contre les entreprises de constructions des routes mais également des bureaux de contrôle.

En il faut rappeler, il y a moins de deux ans, M. Bâ Youssouf avait lancé l’alerte dans la presse sur l’état de dégradation des talus du pont de l’aéroport international Oum Tounsy - des eaux de ruissellement avaient creusé de profondes et inquiétantes crevasses sur les talus, menaçant du coup d'emporter le bitume. Quelque temps après cette sortie, les services du ministère de l’équipement et des transports ont effectué des travaux de réparations sur cette piste très sensible. Une grosse satisfaction morale, disait-il au reporter du Calame.