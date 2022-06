Le RJI rallie le CAP

Le Rassemblement des jeunes indépendants a acté, samedi 18 juin 2022, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée dans un réceptif hôtelier nouakchottois, son adhésion au parti, le Centre par l’Action et pour le Progrès (CAP).

M. Hamoud Nebagha a déclaré que l’adhésion du groupe qu’il préside est le ‘’fruit d’une recherche basée sur l’intérêt suprême de la nation et la recherche de la vie commune pour tout le peuple’’. ‘’Nous avons trouvé dans le parti CAP, ce à quoi nous aspirons comme vision fédératrice, discours national loin de tout ce qui nuit à l’intérêt national et que ce soit le clanisme et ethnicisme qui menacent la cohésion du pays’’, a-t-il expliqué.

Poursuivant, il a indiqué que ‘’ces rasions ajoutées à notre connaissance des dirigeants de ce parti dans la lutte ont été la raison directe de notre ralliement’’. Le Rassemblement franchit aujourd’hui, annonce Ould Nebagha, une nouvelle étape, qui est de revenir sur le terrain de l’action politique institutionnelle et à travers votre parti, nous apporterons une brique pour construire une Mauritanie stable, juste et prospère et participer à l’amélioration des conditions de vie des populations’’.

Après avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux adhérents, le président du parti Centre par l’Action et pour le progrès, M.Mohamed Mahmoud Oumar, a assuré que le CAP est le parti de tous les mauritaniens et ce groupe occupera la place qui lui sied et aura à investir le terrain politique. Saluant l’adhésion du RIJ, Mohamed Mahmoud Oumar a estimé que ce ralliement de taille impactera positivement sur sa formation politique.

M.Mohamed Mahmoud Oumar a fait remarquer que ‘’le courage, la bonne volonté du leader du RJI et des militants nous encouragent à combattre pacifiquement et de façon démocratique pour l’intérêt de la Mauritanie et des mauritaniens’’.

C’est dans cette optique que le leader du CAP a attesté qu’ils ont décidé de façon consciencieuse, d’aller ensemble dans l’intérêt du peuple mauritanien’’. Le président du parti CAP a enfin exhorté les militants et ses compagnons de lutte à redoubler d’efforts afin d’atteindre l’idéal démocratique pour une Mauritanie juste plus démocratique. Il a tenu à remercier les cadres et militants du parti pour leur engagement et leur implication soulignant que cette nouvelle adhésion constitue un signe de la bonne santé de leur parti. Seule la conjugaison de nos efforts assure la réussite dans la construction du pays. Auparavant le vice-président du parti, Niang Ibrahima avait décliné les objectifs et le parcours de sa formation politique avant de se féliciter de l’arrivée du groupe des jeunes du RJI. Quant aux jeunes du RJI par la voix de Souleymane Fall, ils ont manifesté leur disponibilité à relever le défi aux cotés des anciens. Des cadres du parti, différentes personnalités et des militants des deux groupes ont assisté à la cérémonie officielle d’adhésion.