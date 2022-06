BINTER LANCE UN NOUVEAU PRODUIT QUI VOUS PERMET DE VISITER DEUX ÎLES EN UN SEUL VOYAGE

Discover, l'escale de la compagnie aérienne, peut être appréciée sur toutes les routes de la compagnie aérienne entre l'Afrique et les îles Canaries pour seulement 10 euros

L'escale peut durer jusqu'à sept jours et peut se realiser à l'aller ou au retour

Binter relie les îles Canaries avec Fès, Marrakech, Agadir, Guelmim, El Aaiún, Dakhla, Nouakchott, Dakar, Banjul et l'île de Sal.

Vendredi, 17 juin 2022

La compagnie aérienne Binter a commencé à commercialiser son nouveau produit Discover, une escale qui permet aux passagers de toutes ses lignes entre l'Afrique et les îles Canaries de profiter de deux îles au cours du même voyage, moyennant un léger supplément. En l'achetant, le client pourra choisir d'effectuer cette escale sur le trajet aller ou retour, avec un maximum de sept jours.

Cette escale peut être effectuée sur les îles où la compagnie aérienne Canaries a ses opérations de hub, Gran Canaria et Tenerife, et peut être combinée avec un séjour sur n'importe quelle île de l'archipel.

De cette manière, la compagnie aérienne permet à ses passagers de créer plus facilement des itinéraires intéressants pour découvrir deux îles Canaries lors d'un même voyage pour seulement 10 euros de plus. Un avantage auquel s'ajouteront bientôt des offres exclusives dans les magasins, hôtels, locations de voitures et restaurants de l'île-escale.

10 itinéraires en Afrique de l'Ouest

Cet été, Binter reliera les îles Canaries à dix destinations d'Afrique de l'Ouest, avec des liaisons vers Fès, Marrakech, Agadir, Guelmim, El Aaiún, Dakhla, Nouakchott et Dakar.

Fin juin, la compagnie reprendra ses vols vers Banjul et l'île de Sal au Cap-Vert et en juillet, elle commencera à desservir Fès, ainsi qu'une ligne inédite en dehors des îles Canaries, qui reliera Marrakech et Madère en été, fruit d'un travail conjoint entre Binter et l'Office national marocain du tourisme (ONMT).

Un service centré sur le passager

Les passagers de ces lignes bénéficieront des avantages différentiels du produit offert par Binter, avec un service à bord haut de gamme axé sur la meilleure expérience client, qui comprend des avantages étendus tels qu'une collation gastronomique gratuite pendant le voyage et un voyage confortable à bord de sa flotte d'avions modernes.

L’Escale est désormais disponible à travers les différents canaux de vente de la compagnie : www.bintercanarias.com, et les agences de voyage, où les conditions et les prix des différentes destinations peuvent être consultés.

