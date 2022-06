Célébration de la Journée mondiale du donneur de sang 2022 en Mauritanie : « Le défi est énorme mais pas impossible à relever », dixit la directrice du CNTS

Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) a célébré, mardi 14 juin, la journée mondiale du donneur de sang, Une occasion pour le centre de faire l’état des lieux des dons de sang dans le pays.

Instituée par l’OMS depuis 2004, cette journée avait pour thème cette année : « Donner son sang : un acte de solidarité. Rejoignez le mouvement et sauvez des vies ! », la journée mondiale du donneur de sang vise trois grands objectifs: Faire connaître, à l’échelle mondiale, le besoin en sang et en produits sanguins sûrs aux fins de transfusion ; Sensibiliser à la contribution essentielle des donneurs de sang volontaires et bénévoles aux systèmes de santé nationaux ; Aider les services nationaux de transfusion sanguine, les organisations de donneurs de sang et d’autres organisations non gouvernementales à améliorer et à étendre leurs programmes de donneurs de sang volontaires en renforçant leurs campagnes au niveau national et local.

Cette année la célébration a bénéficié du soutien technique et financier de l’Agence Française de Développement, d’expertise France et du projet Temeyouz. Elle a été articulée autour de deux activités majeures qui ont eu lieu dans la cour du CNTS : une cérémonie d’hommage aux donneurs de sang présidée par le Secrétaire Général du ministère de la santé représentant le Ministre de la Santé en mission et une grande collecte de sang durant toute la journée.

La cérémonie d’hommage a débuté peu après 10h ; elle fut ponctuée par quatre allocutions et une remise d’attestations de reconnaissance à des donneurs réguliers et des associations partenaires.

Première à prendre la parole, la Directrice du CNTS, le Docteur . Khadijetou Bâ. Après avoir rappelé les objectifs de la journée mondiale, elle s’est dit convaincue que le don volontaire et bénévole constitue le seul moyen d’assurer une disponibilité du sang sécurisé et partant tendre vers l’autosuffisance en sang. Dr. Khadijetou Bâ a ensuite indiqué que les besoins en sang vont croissant et que l’offre reste en deçà des besoins. Et pour preuve, au titre l’année 2021, le CNTS n’a collecté que22128 dons de sang. Ces collectes proviennent pour 24,3% de donneurs volontaires, soit 5, 5 dons pour 1000 habitants. Or pour couvrir les besoins d’un pays, affirme-t-elle, il faut collecter 12 dons pour 1000 habitants. C’est dire que notre pays a encore besoin de beaucoup de dons supplémentaires. Un pari difficile, mais pas impossible à relever dans la mesure où il y a une volonté politique affichée, un appui constant des partenaires, des efforts pour accroître les moyens du CNTS afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle mais également pour augmenter le nombre de donneurs volontaires et bénévoles.

La Directrice du CNTS s’est réjouie de la construction d’un nouveau centre national de transfusion sanguine à Nouakchott mais également de la création d’un centre interrégional de transfusion sanguine à Kiffa, le tout grâce au projet TEMEYOUZ, financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et mis en œuvre par Expertise France. Ces infrastructures viendront augmenter les capacités d’accueil des donneurs du sang, renforcer la sécurisation des dons, mais également rapprocher les sites de prélèvements des populations. La Directrice du CNTS, a saisi l’occasion pour réitérer ses remerciements à l’ensemble des autres partenaires Techniques et Financiers dont l’OMS, pour son appui technique déterminant. Enfin, elle a rappelé le moment particulièrement difficile qu’a été la COVID et le soutien déterminant des forces armées et de sécurité pour combler le déficit en sang.

Prenant la parole à son tour, la cheffe du projet Temeyouz, Mme Sara PIZZOCARO a indiqué que l’un des objectifs de son projet est d’assurer la disponibilité des produits sanguins de qualité pour faire face aux anémies sévères pendant les grossesses et les hémorragies. Elle a affirmé que le don volontaire et bénévole de sang est au cœur de son projet. Temeyouz vise, précise-t-elle, à améliorer les soins de santé primaire et la santé maternelle et infantile. Selon l’enquête démographique (EDSM), 2019 – 2021en Mauritanie le taux de mortalité maternelle s’élève à 424 décès maternels pour 10000 naissances vivantes. Or la première cause de décès maternels dans le pays est l’hémorragie post-partum, à cause d’un manque de disponibilité de sang. C’est pour toutes ces raisons que le projet n’a pas hésité un seul instant à apporter son soutien technique et financier au CNTS afin de lui permettre de pouvoir recruter de nouveaux donneurs bénévoles et anonymes et fidéliser les anciens ; le don de sang est un acte de solidarité qui permet au CNTS de sauver des vies, a conclu la cheffe du projet.

La Représentante Résidente de l’OMS, le Docteur N’Diaye Faty Charlotte a, quant à elle, loué les efforts du CNTS puis rappelé que l’OMS apporte son appui aux pays à différents niveaux notamment dans la mobilisation des ressources permettant de mettre en œuvre des plans nationaux de transfusion sanguine, par le plaidoyer en faveur de l’intégration de la sécurité transfusionnelle et le renforcement de son cadre juridique.

Enfin, le Secrétaire Général du ministère de la santé, Mohamed Lemine Mohamed Elhadj a rendu un hommage appuyé aux donneurs anonymes pour leur générosité et leur sens de la solidarité. Il a rappelé que la journée mondiale du donneur de sang s’inscrit dans le cadre des engagements du gouvernement et que ce dernier est engagé résolument avec le CNTS pour améliorer la disponibilité et la sécurité des produits sanguins. Aussi, il a remercié l’AFD pour le soutien qu’elle apporte au ministère de la santé en finançant le projet TEMEYOUZ. Au terme de cet échange d’allocutions, cinq donneurs et une association ont reçu des attestations de reconnaissance des mains des autorités présentes à la cérémonie.

Quant à la grande collecte de sang, elle s’est déroulée toute la journée de 8H30mn à 18H30. Elle a permis de collecter plus de 121 poches de sang. La mobilisation sociale des donneurs de sang a été coordonnée par les ONG El-moussekine et Sauvons une vie qui s’est appuyée sur un réseau de paires recruteurs, appelé « Ambassadeurs du don de sang ».