CNC: Une mission médiale émiratie commence demain

Une mission médicale émiratie est attendue à Nouakchott, le 15 juin 22. Durant leur séjour, les experts emiratis du cœur vont procéder à des actes de chirurgie (à cœur ouvert) et pédiatrique (cathétérisme interventionnel) sur des enfants mauritaniens souffrant de problemes cardiaques.

Cette mission entre dans le cadre du partenariat établi depuis 2015 entre le Centre national de cardiologie (CNC) mauritanien et l’Ong émiratie de bienfaisance, indique le Pr. Ahmed Eba, directeur de l’établissement mauritanien du cœur. Et d’ajouter : ses multiples séjours ont permis, non seulement de traiter des enfants mauritaniens, de renforcer les capacités du personnel de notre établissement mais aussi de réduire les coûts des évacuations vers l’étranger. Les patients qui vont bénéficier des prestations de cette mission sont tirés, par priorité, de la base des données du CNC.

Durant une quinzaine de jours, les hôtes émiratis et leurs collègues mauritaniens vont échanger leurs expériences en immersion sur des patients mauritaniens dont certains devraient, à coup sûr, être évacués à l’étranger.