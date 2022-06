« Tous pour faire entendre nos voix !»

C’est sous ce slogan que la communauté des albinos a célébré la journée internationale de sensibilisation à l’albinisme. La cérémonie s’est déroulée dans la salle du Musée National de Nouakchott, en présence du commissaire adjoint aux droits de l’homme, à l’action humanitaire, des secrétaires généraux des ministère de la santé et de l’action sociale, de l’enfance et de la famille.

A cette occasion, le président de l’organisation mauritanienne de soutien et d’intégration des personnes atteintes de l’albinisme en Mauritanie, M. Nejib Ould Dah a rappelé que la célébration de cette journée internationale entre dans le cadre des efforts déployés en collaboration avec la communauté internationale pour l’accès aux droits et services fondamentaux pour une vie descente des albinos. Elle est aussi, indique-t-il, l’occasion d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur leurs engagements et obligations à l’égard de la communauté internationale. Pour le président de cette organisation, l’albinisme demeure, comme beaucoup d’autres phénomènes sociaux, encore mal compris, sujet même à de l’injustice et à la discrimination, à l’intimidation et à des degrés divers, du mépris. Des tares dénoncées par le président de la République dans son discours de Ouadane, rappelle M Nejib. Dans ce cadre, il a réitéré les revendications de son organisation, à savoir : fournir une protection sanitaire aux personnes atteintes d’albinisme, organiser des examens médicaux périodiques pour ces personnes, leur fournir des onguents et des crèmes solaires, leur offrir une éducation qui tient compte de leurs particularités, la création d’une politique de l’emploi offrant aux albinos des emplois adaptés et qui tienne compte de leurs caractéristiques, une formation et un renforcement des capacités et enfin, l’élaboration d’un cadre d’action conjoint entre l’Etat et la communauté des Albinos… Enfin, le président de l’OMSIPAA a lancé un appel aux autorités mauritaniennes, à l’ensemble du peuple mauritanien à entendre la voix des albinos.

Interpelé sur l’état des lieux sur l’albinisme en Mauritanie, le président Nejib explique qu’il n’existe pas de statistiques fiables sur le nombre exact de personnes albinos mais que l’Association qu’il préside, créée depuis 2012, compte près de 300 membres issus de toutes les régions du pays.