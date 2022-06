Partenariat FAO/ODZASAM: Formation à Aioun sur la collecte de donnėes sur les mėnages pastoraux

L'ONG ODZASAM a organisé à Aioun du 24 au 25 mai 2022 avec l'appui du projet GCP de la FAO un atelier de formation sur la collecte des données relatives aux ménages pastoraux. Ont bénéficié de cette formation, les futurs superviseurs et enquêteurs qui vont réaliser la collecte des données relatives aux ménages pastoraux.

Ouvrant les travaux de l'atelier en présence des délégués régionaux des ministères de l'Elevage et de l'Agriculture, le conseiller du Wali du Hodh Elgharbi chargé des affaires économiques a remercié l'Organisation des Nations Unies Pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) pour l'appui qu'elle n'a cessé d'apporter à la Mauritanie et en particulier dans les périodes de soudures accentuées par les conséquences des changements climatiques et doublées par la crise engendrée par la COVID dans le domaine de l'économie de manière générale et de l’agropastoral en particulier. Le conseiller du Wali a ensuite valorisé les actions ciblées inscrites au programme du projet GCP soulignant qu’elles s'inscrivent dans la droite ligne de la politique du gouvernement et ne manqueront pas d'atténuer les impacts des différents chocs allégeant leurs impacts sur les populations agropastorales vulnérables. Enfin le conseiller du Wali a exhorté l'ONG ODZASAM à veiller sur la bonne exécution du projet, mettant en exergue sa remarquable contribution au développement local à travers une riche et diversifiée expérience dont elle a toujours fait preuve tout au long de sa présence au Hodh Elgharbi. Après la cérémonie d'ouverture officielle, les participants ont suivi des présentations sur la méthodologie de mise en oeuvre, l'application Kobo/collecte des données et l'enquête proprement dite.

Les discussions et échanges ont permis d'approfondir les réflexions autour de chaque thème. Les débats ont été focalisés essentiellement sur l'enquête qui doit être réalisée sur la base d'un questionnaire sur les caractéristiques socioprofessionnelles du ménage, la production agropastorale, les revenus des ménages agropastoraux, les difficultés d'accès aux ressources pastorales, les chocs et stratégies d'adaptation ou encore l'impact du COVID.

Moustapha Bechir

Cp Hodhs