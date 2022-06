Le marocain Abdallah Sellami, nouvel entraîneur de l'équipe mauritanienne de football de salle

La Fédération Mauritanienne de Football, représentée par Abdel Haye Idoumou, président exécutif du Football de plage et en salle, a tenu le 9 juin 2022, à l'hôtel Maamoura de Marrakech une conférence de presse, en marge de la signature d'un contrat avec l'entraîneur marocain Abdallah Sellami.

La rencontre a débuté par un mot d'ouverture prononcé par le modérateur des débats, Omar Al-Chebbakh, homme de médias, du Maroc. Lui succéda Abdel Haye Idoumou, qui a fait l'analyse des raisons qui président au choix du sélectionneur Abdallah Sellami.

Choix qui n'est pas un hasard, mais est consécutif, dit-il, au suivi méticuleux de ce coach et du travail colossal qu'il a réalisé dans la formation des joueurs des classes juvéniles de football de salle au Royaume du Maroc.

Avec son sourire habituel, Sellami s'est appesanti sur son consentement à travailler avec la Fédération Mauritanienne de Football de plage et en salle.

Les médias marocains présents: télévisions, radios, journaux dont entre autres, Akhbar Al-Fajr, Al-Yowm, Al-Sabie, Al-Alem 24, le Magazine Shoof Afrika... ont posé des questions au sélectionneur national Sellami ainsi qu'au représentant de la Fédération Mauritanienne Abdel Haye Idoumou. Les questions s'articulent sur trois points essentiels :

1. Les capacités de la Mauritanie en matière d'infrastructures nécessaires à l'exercice du football en salle et du championnat Mauritanien y afférent.

2. Le montant du contrat liant les deux parties et les préparatifs du Championnat Arabe de Football en Salle.

3. Une question de Shoof Afrika, qui a d'ores et déjà effectué une visite en Mauritanie. C'est un constat évident : les différences entre la capitale administrative Nouakchott et la capitale économique Nouadhibou d'un côté et, de l'autre, comparativement aux villes de l'intérieur du pays comme Tidjikdja, Tichit en ce qui concerne les conditions d'exercice du football en salle, l'existence de ou non d'infrastructures.

Le deuxième volet de la question porte sur les caractéristiques du joueur mauritanien qui le distinguent des autres joueurs africains.

Le sélectionneur national Abdallah Sellami a d'abord répondu aux questions le concernant, avant de donner la parole à Idoumou pour lui permettre de répondre aux restes des questions.

L'assise s'est déroulée dans de bonnes conditions et les deux parties ont enfin procédé à la signature du contrat.

Shouf-Afrika : Reportage Tarek Atta - Photo Mohamed Amine Blehjam