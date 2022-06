14 juin, journée mondiale du donneur de sang : Le CNTS se prépare

Les préparatifs de la célébration de la journée mondiale du donneur de sang, édition 2022 battent déjà leur plein au Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS). Instituée par l’OMS depuis 2004, cette journée a pour thème cette année : « Donner son sang : un acte de solidarité. Rejoignez le mouvement et sauvez des vies !

La journée mondiale du donneur de sang est l’occasion pour faire connaître, à l’échelle mondiale, le besoin en sang et en produits sanguins sûrs aux fins de transfusion ; sensibiliser à la contribution essentielle des donneurs de sang volontaires et bénévoles aux systèmes de santé nationaux ; aider les services nationaux de transfusion sanguine, les organisations de donneurs de sang et d’autres organisations non gouvernementales à améliorer et à étendre leurs programmes de donneurs de sang volontaires en renforçant leurs campagnes aux niveaux national et local.

Membre de l’OMS, la Mauritanie célèbre régulièrement cette journée, à l’instar de 196 pays dans le monde par le biais du CNTS. A cette occasion, le centre, remercie et honore les donneurs bénévoles et volontaires et sensibilise les citoyens pour qu’ils donnent de leur sang. C’est aussi l’occasion pour le CNTS de collecter du sang auprès des partenaires, des participants à la manifestation et des autres citoyens venus assister à cette journée. A cet effet, des dispositions ont été prises pour faciliter aux donneurs d’effectuer ce geste qui sauve quotidiennement des vies des personnes accidentés, des malades à transfuser, des malades à dialyser et des femmes à césariser etc. Le don de sang permet également d’accroitre la solidarité à l’échelle de la communauté.

C’est dans ce cadre que le CNTS mobilise ses partenaires (ONG, forces de défense et de sécurité, élèves …) pour gagner le pari d’accroitre le nombre de donneurs volontaires et bénévoles. Parce qu’estime Docteur Khadijettou Bâ, Directrice du CNTS, c’est le seul gage pour atteindre l’autosuffisance en sang. En effet, poursuit-elle, en Mauritanie, la culture du don de sang n’est pas très ancrée ; les citoyens ne se bousculent pas aux portillons du centre. Pour satisfaire les demandes pressantes des établissements hospitaliers, des centres de santé et des cliniques privées, le CNTS organise régulièrement des collectes de proximité, grâce à des bus mobiles postés dans les grands carrefours et rues très passantes de la capitale. L’objectif est d’éviter une rupture des stocks et pour permettre de prendre en charge les besoins urgents.

Le CNTS a toujours besoin de vos dons car le nombre de sachets prélevés chez les donneurs volontaires et bénévoles n’est pas suffisant ; ceci peut avoir pour conséquence, des retards dans la prise en charge de beaucoup de malades. Or comme d’autres pays, la Mauritanie dispose d’un grand potentiel pour constituer des stocks suffisants de sang pour que soient traités sans délai tous ceux qui sont dans le besoin. C’est pour relever ce défi que le CNTS mobilise son énergie, à l’occasion de cette importante journée.

Signalons que la cérémonie officielle aura lieu le mardi 14 juin à partir de 10h 30 mn, dans la cour du CNTS, sous la présence du secrétaire général du Ministère de la santé. A cette occasion, il est prévu, une grande collecte de sang toute la journée.

Il faut rappeler enfin que pour donner de son sang, il faut remplir deux conditions essentielles : Être en bonne santé, être âgé de 18 à 60 ans. A noter qu’un homme peut effectuer un don tous les trois mois tandis qu’une femme peut accomplir le geste tous les quatre mois, sans aucun risque.