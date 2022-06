Etude diagnostic du FMI sur la gouvernance en Mauritanie

Une mission de 10 experts du Fonds Monétaire International (FMI), conduite par Joël Turkewitz, a séjourné en Mauritanie du 23 mai au 02 juin 2022, pour réaliser une étude diagnostic sur les questions de gouvernance, selon un communiqué de l’institution.

Il s’agit d’un travail « d’analyse des questions de gouvernance et d’intégrité » qui répond à une demande du gouvernement mauritanien, dans le cadre d’une démarche visant à mettre en place « un plan d’action comportant les mesures à prendre pour remédier aux faiblesses en termes de gouvernance et aux vulnérabilités liées à la corruption ».

Le document du FMI explique que établissement de cette étude diagnostic s’inscrit dans une volonté «de poursuite des réformes et des progrès à travers la mise en place de dispositifs de gouvernance efficaces ».

Par ailleurs, cette étude diagnostic matérialise « l’engagement du gouvernement à traiter les questions de gouvernance et d’intégrité de manière transparente ».

Dans le même esprit « l’affection de ressources » soutenant la nouvelle orientation « indique que le gouvernement et le FMI reconnaissent que l’amélioration de la gouvernance en Mauritanie et la lutte la corruption sont essentielles pour le développement du pays », ajoute le communiqué de presse.