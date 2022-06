Du sang neuf à la Primature

On s’y attendait depuis bien longtemps. Le coup de balai est enfin arrivé cette semaine à la Primature. Avec près de 40 conseillers et chargés de mission, il fallait à tout prix non seulement dégraisser mais adopter un nouvel organigramme pour laisser la place à des compétences avérées. C’est ce qui explique entre autres le choix d’un économiste chevronné comme M. Abderrahim Ould Didi (photo) qui hérite du Pôle Economie et finances.

Monsieur Abderrahim Didi évoluera en terrain connu. Il dispose d’une longue expérience et expertise dans les domaines de la gestion macro-économique, les finances publiques, la planification financière et stratégique, l’élaboration des stratégies nationales et sectorielles, le renforcement des capacités, la conception et le pilotage de programmes d’appui.

Il a effectué une riche formation académique à l’Université Mohamed V de Rabat, à l’université de Toulouse (DEA en Economie). Abderrahim est titulaire d’un master en gestion de la politique économique du CERDI de Clermont-Ferrand et d’un diplôme de l’ENA de Paris (promotion Nelson Mandela 1999-2001). Durant son parcours professionnel, il a été coordonnateur et expert de 2015 à 2017 du programme d’appui budgétaire. Mais aussi coordinateur du projet d’appui à la gestion des finances publiques (2017-2020). Il a été également coordonnateur du projet d’appui à la gestion économique et pétrolière pour la réduction de la pauvreté.

En plus des missions exécutées dans le cadre des fonctions occupées, il a eu à réaliser entre autres de nombreux travaux et études dans des domaines diversifiés dont certains sont relatifs à l’analyse des finances publiques et pour l’élaboration d’une feuille de route ; l’élaboration du plan d’action pour le développement de la wilaya du Hodh Chargui (2021). Il fut Consultant international pour l’évaluation du système de gestion des finances publiques du Burundi, financée par l’Union Européenne 2009.