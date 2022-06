Beaucoup de « mélangements » en ces temps qui courent ! Des gens venus de partout n’ont finalement pu s’entendre ni sur la forme ni sur le fonds. Chacun ne voulant parler que de ce qui le concerne lui. Chacun voulant, dès le départ, bien marquer son territoire à lui pour que, si demain vient, il ait déjà pensé, lui, à des lendemains meilleurs ; meilleurs pour lui, encore une fois. Dialoguer, c’est parler entre plusieurs personnes généralement majeures et opposées. Chacun tirant de son côté. Très fort, en la présente occurrence, au point que la corde a cette fois cassé. Le Président s’est fâché. Les commissions pas totalement kaléidoscopiques mais suffisamment « contre-naturées » ont cafouillé. Au final, confusion totale. Incompréhension. Grosses appréhensions. Et vous savez quoi ? Ceux qui n’ont absolument rien compris de toute cette histoire, ce sont d’abord eux, les fameux dialoguistes. J’entends souvent dire chez certains de chez nous que parler, parler, ce n’est pas bon. Voilà qu’on en a maintenant la meilleure preuve. D’autres vous diront que le verbe a besoin de l’action alors que l’action n’a pas besoin du verbe. Le verbiage, là, ce n’est pas bon. La langue est dans l’ombre. Il faut apprendre à faire et à attraper sa langue ou même la mordre. Plus de soixante ans de dires et redires ! Pratiquement les mêmes personnes qui disent et redisent pratiquement les mêmes choses. Les mêmes tentes. Les mêmes cases. Les mêmes hangars. Les mêmes raisonnements. Les mêmes préjugés. Les mêmes atavismes. Les mêmes réflexes. Les mêmes mentalités. C’est jusqu’à quand, Bon Allah, que ça va continuer à parler et reparler ? Eywe, « ça va s’éclaircir ! », comme disent nos amis de la Vallée (Ma’ lab). En attendant, c’est totalement confus. Les islamistes se mordent entre eux par camps interposés avec fortes insultes indécentes (si jamais une insulte puisse être décente). Une députée saute en éclats, dégagée avec fracas du parti strié de lignes rouges et de Rubicon à ne pas franchir. Comme quoi l’on apprend bien parfois à ses dépens et détriment. Si l’on ne sait pas rester à sa place, on vous l’apprend, en vous dégageant manu militari et vite, vite ! Trop de « mélangements », comme je disais d’entrée. Euh, la décennie et ses héros dont certains sont partis sans être « bousés », blanchis comme ça, comme boule de neige. D’autres complètement noircis ou en voie de l’être. Les avocats de la défense. Le pôle des juges. Les centaines de milliards qu’on prétend, à tort ou à raison, avoir été copieusement dilapidés par une équipe de gens. Oui des gens aux bouchées visiblement pas égales. Toi, tu as trop mangé ! Toi, pas assez pour être jugé ! S’il fallait juger nos responsables à l’aune de leur appétit budgétivore, ah là vraiment, il nous faudrait vraiment beaucoup de pôles de juges et de commissions d’enquêtes sur crimes économiques ! Nous sommes évidemment, à quelques très rares exceptions près, des carnassiers de deniers publics. Nous en sommes des héros pachydermiques capables d’engloutir, mine de rien, argent comptant sonnant et trébuchant, palais géants, voitures rutilantes, milliers de mètres carrés en toutes zones, stations de gasoil, essence et mazout, marchés, boutiques, appartements, camions, tracteurs, engins, pneus neufs et usés, barres de fer, sacs de ciments, ramettes de papier, stylos, crayons, bouts de bois à recycler… Toi, tu vas à l’échafaud ! Toi, tu n’y vas pas ! Selon que vous êtes Président ou puissant ministre des Finances de la décennie, la justice des Nouz’autres vous rendra blanc ou noir ! Salut.

Sneiba El Kory