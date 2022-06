SOS Diabète Mauritanie, GIFES et LH Sport Club bouclent une caravane médicale contre le diabète

Trois organisations humanitaires viennent de boucler une caravane médicale dans le département de Boghé. L’objectif pour SOS Diabète Mauritanie, présidée par Habibata Cissé, GIFES, une organisation française représentée par monsieur Boubacar Diop et LH Sport Club, une salle de remise en forme, représentée par Pavis Louis était de dépister et d’organiser des consultations gratuites du diabète aux indigents de dix villages-cibles. Comme on le sait, le diabète est une maladie qui ne cesse de se propager, dans le monde en général et en Mauritanie particulièrement, avec un taux de prévalence très élevé.

Durant de son séjour du 23 au 27 Mai, l’équipe médicale a dépisté six cents cas : deux cent six hommes, trois cent quatre-vingt-quatorze femmes, dont 26 à Boghé, 52 à Abbay, 46 à Njorol, 65 à Bowdé, 59 à Olo Ologa, 98 à Ngoral Guidala, 48 à Niakaka, 52 à Dar Salam, 10 à Mbaaladji et 64 à Fdjeidjir… Le résultat des tests a révélé que 80 % des personnes dépistées sont en hyperglycémie. Le taux est supérieur à 1,26 à jeun chez 430 personnes (287 femmes et 143 hommes) et supérieur à 2mg chez 53 autres(32 femmes et 21 hommes). L’équipe a été également réalisé six tests COVID dont un positif.

En ce qui concerne le diabète, les chiffres prouvent que le taux de prévalence reste préoccupant et qu’il y a par conséquent un énorme travail à abattre, en termes de sensibilisation et de prise en charge car « les populations rurales ne disposent pas de suffisamment de centres de santé de proximité et attendent souvent trop tard pour se faire dépister. Aussi avons-nous décidé de monter cette caravane dont les populations des villages visités ont salué le passage qui a permis à beaucoup de citoyens de se faire tester et donc de connaître leur statut », explique la présidente de SOS Diabète.

Le nombre de personnes dépistées nécessitant une prise en charge vient renforcer la base de données des organisations qui éprouvent d’énormes difficultés à atteindre leurs objectifs ; à savoir : « satisfaire les besoins des patients et aider à leur prise en charge », explique madame Cissé, avant d’indiquer que les trois organisations ont bénéficié, pour l’organisation de cette caravane, de l’appui de Dia Mouhamed de la pharmacie du Fouta, de monsieur Daddah d’Aldismed et AMID, de l’ASDN de N’Diorol, du médecin-chef départemental, le docteur Soumaré, du ministère de la Santé, du maire de Boghé, Bâ Adama, et de monsieur Bâ Harouna, d’Abou Belal, qui a mis à la disposition de la caravane une salle de consultations. Les chefs des différents villages visités ont aussi joué leur pleine partition. Au nom des trois organisations madame Cissé leur adresse ses remerciements d’avoir contribué à la réussite de la caravane. Sans eux, « les organisations n’y seraient pas arrivées toutes seules. C’est un gros défi, la demande est forte et les moyens ne suivent pas », déplore Habibata qui conclut par une mention spéciale à l’équipe qui a travaillé dans des conditions parfois très difficiles. « Bravo à ces volontaires de l’Humanitaire ! », s’exclame-t-elle.

La caravane médicale était composée des docteurs Sakho Camara et Bonco Diawara, de l’infirmier Sid'Ahmed, de Habibata Cissé, présidente de SOS Diabète Mauritanie, et d’une volontaire qui a rejoint l’équipe, Houlèye Isagh Dia. Il est à note qu’après une pause de quelques semaines, les trois organisations vont monter une autre caravane au profit de divers quartiers de la banlieue nouakchottoise, avec les mêmes objectifs : sensibiliser et dépister le diabète dont le taux ne cesse de croître en Mauritanie.

Thiam