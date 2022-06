Mattel lance la SIM électronique e-SIM

Dans le cadre de sa stratégie de digitalisation de l’expérience client, et afin de permettre à ses clients de bénéficier des toutes dernières technologies, Mattel a le plaisir d’annoncer le lancement de la SIM virtuelle e-SIM.

La e-SIM est une innovation technologique permettant au client de bénéficier de tous les services mobiles (Appels, Internet, SMS, …) sans avoir besoin d’insérer une carte SIM physique dans son smartphone. En Effet, avec la e-SIM, le client peut bénéficier d’un numéro Mattel et se connecter au réseau mobile Mattel en scannant simplement, sur son Smartphone, un QR code disponible au niveau des agences Mattel.

Grâce à la e-SIM, le client bénéficie d’un usage pratique et plus sécurisé en évitant les risques liés à la manipulation et perte de la carte SIM physique.

En plus, et avec cette nouvelle technologie, le client Mattel peut désormais bénéficier de plusieurs numéros sur son Smartphone.

Avec ce lancement, Mattel confirme son rôle de leader dans l’innovation et la transformation digitale en Mauritanie.

Pour plus d’informations, visitez notre site web www.mattel.mr ou contactez notre centre d’appel au numéro 132.