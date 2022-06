Signature avec la SPANA d’un accord pour l’éducation environnementale : Une première pour une ONG pionnière

Le ministre de l’Éducation nationale et de la Réforme du Système éducatif, porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Melainine Ould Eyih, a supervisé, lundi à Nouakchott, en présence de la directrice exécutive de l’ONG britannique ‘Spana’, Linda Edwards, la signature d’un protocole d’accord entre son département et cette organisation humanitaire qui intervient à travers trois programmes dont celui relatif à l'éducation environnementale.

L’accord, signé par le secrétaire général du ministère, Ali Sylli Soumaré et le directeur pays de l’ONG, M. Bebaha H’MEIDIT, vise à créer des écoles vertes et un milieu éducatif propice, en vue de booster la culture environnementale en milieu scolaire.

A l’occasion de son séjour en Mauritanie, la directrice exécutive de la Spana a assisté le dimanche 5 juin à la cérémonie d’inauguration d’une rue baptisée au nom de l’ONG à El Mina en présence des autorités. Prenant la parole à cette occasion, le maire de la commune d’El Mina a rendu un vibrant hommage à cette organisation pionnière dans le domaine de la protection des animaux de trait. ‘’C’est pour témoigner notre gratitude et manifester notre reconnaissance à SPANA et à l’occasion des Vingt Ans de sa présence en Mauritanie, que les pouvoirs publics à travers la Mairie d’El Mina ont décidé de donner le nom de SPANA à cette rue adjacente à son siège. Et c’est pour concrétiser cette décision que nous sommes aujourd’hui réunis ici.», dira-t-il. Avant d’ajouter : ‘’ Au niveau de la commune d’El Mina, SPANA contribue depuis 2001 à la lutte contre la pauvreté en améliorant les conditions de vie de centaines familles ne possédant que leurs animaux de trait pour subvenir à leurs besoins les plus vitaux. Ce faisant, elle a joué un grand rôle dans l’accès des populations de la commune à l’eau potable et au transport des marchandises et des personnes. Elle a également sensibilisé -et continue de le faire- plus d’un millier d’élèves au niveau des écoles primaires du public à El Mina contribuant ainsi à former des générations futures aptes à faire face aux exigences environnementales du monde d’aujourd’hui.

La SPANA en bref

L’organisation de droit britannique à but non lucratif, Society For The Protection Of Animals Abroad (SPANA) a pour objectif de fournir des soins vétérinaires aux animaux de trait notamment les chevaux et les ânes. Elle a été fondée en 1923 et est basée à Londres. Elle est représentée dans 23 pays à travers le monde.

En Mauritanie, l’ADAM-SPANA, organisation de droit mauritanien, a été créée en 2001 pour mettre en œuvre les 3 axes d’intervention de la SPANA : les soins des animaux, l’éducation environnementale et la formation communautaire.

SPANA est intervenue pour la première fois en Mauritanie en 2001 au niveau de la commune d’El Mina où elle a décidé d’installer son siège principal en Mauritanie renfermant un refuge où les propriétaires des animaux de trait peuvent faire gratuitement consulter, soigner et même hospitaliser leurs animaux dont ils dépendent entièrement pour assurer le quotidien vital de leurs familles. Ce siège abrite également, pour la première fois en Mauritanie et depuis 2004, un centre d’éducation environnementale destiné à inculquer aux élèves des écoles primaires les bases nécessaires au respect du bien-être animal et de la nature. SPANA a par la suite élargi son intervention en Mauritanie aux autres communes de Nouakchott, puis à Rosso et à Boghé.

Ces différentes actions lui ont valu, en 2015, une décoration par le président de la République de la Médaille du Chevalier de l’Ordre du Mérite National 1er degré. La première fois qu’une telle médaille est décernée à une Organisation Non Gouvernementale.

C’est grâce à cette innovation que SPANA est devenue partenaire du Ministère de l’Education Nationale dans le cadre du programme national « Ecoles Vertes » qui a été lancé il y a quelques heures par les Gouvernement et dont le protocole d’accord a été signé ce lundi 6 juin avec le ministère de l’Education Nationale.

Ben Abdalla