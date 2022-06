Mauritanie: Maurilog prend du galon

A moins de deux années des premières exportations du gaz issu du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), Maurilog vient d’être élevée au statut de «Global Partner» de DB Schenker. Il s’agit d’une première en Afrique francophone. Le statut de partenaire global international repose sur le savoir faire, la technicité et la solvabilité, ainsi que l’historique de travail. La société mauritanienne spécialisée dans les services logistiques pour l’industrie pétrolière et gazière, et minière est aujourd’hui le partenaire privilégié des principaux acteurs du secteur opérant en Mauritanie, comme Kosmos, BP, Petronas, Schlumberger, Volaris, Technip, Havram …et bien d’autres.

Maurilog est née du rachat en 2014 de la filiale locale de Schenker par Mohamed Abdallahi Ould Yaha, un homme d’affaires qui depuis 1991 a développé une longue expérience dans les partenariats et la mobilisation des financements internationaux, notamment avec Daewoo, Yamaha, Yamalube, Saros ( seafood), Kurtz (industrie polystyrène allemande) , Banque Européenne d’Investissements BEI) , lAgence Française de Développement (AFD) , IFC ( Banque mondiale ) ….

De 2017 à nos jours, Maurilog s’est progressivement distinguée comme le partenaire logistique incontournable pour les principales sociétés pétrolières actives dans la région, notamment celles intervenant sur le projet GTA où le Sénégal et la Mauritanie sont en association avec Kosmos&BP. Maurilog doit son succès à plusieurs facteurs, notamment ses normes de fonctionnement très pointues, et alignées avec celles de ses clients internationaux. Le cadre de conformité de l’entreprise et ses normes de sécurité sont très strictes, ce qui lui a permis de n’avoir aucun accident de travail enregistré à ce jour. Maurilog est également certifiée ISO 9001 et 14001, et est régulièrement auditée et certifiée par des organismes internationaux.

Financial Afrik