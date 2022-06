Journée mondiale de l’environnement : « Faire de nos écoles, des sites écologiques »

L’école Saab Ibn Mouad de Ryad a abrité les festivités de la célébration de la journée mondiale de l’environnement sous le slogan : Une Seule Terre. Une devise qui rappelle la conférence de Stockholm de 1972 et qui reste d’actualité. La planète Terre est forment impactée par la dégradation de l’environnement, ce qui conduit à parler de « changements climatiques ». Une thématique qui interpelle et mobilise le monde entier. Et pour interpeller davantage les mauritaniens, le climat était chaud et poussiéreux.

La Mauritanie a choisi le thème «l’éducation à l’environnement ». Et pour marquer l’évènement, le ministère de l’environnement et du développement durable (MEDD), maître d’œuvre et le ministère de l’éducation nationale, de la Réforme du système éducatif (MENRSE) ont dépêché sur les lieux leurs deux secrétaires généraux.

Dans son discours, le secrétaire général du MEDD, M. Sadvi Sidi Mohamed a indiqué que la journée du 5 juin est « l’occasion de mettre en lumière, combien nous sommes toutes et tous tributaires de la nature et de la santé de notre environnement ». A cette occasion, il a souligné qu’il revient à tous, membres du gouvernement, élus, société civile, simple citoyen de prendre l’initiative, pour assurer ensemble, la pérennité de notre planète.» Pour y parvenir, dit-il, l’école joue un rôle fondamental. D’où la mise en place, par le gouvernement, d’un programme dénommé, des « Ecoles Vertes » soutenu par le PNUD, la GIZ, l’Agence espagnole de coopération (AECID) et le fonds judiciaire pour la conservation de la biodiversité (BACoMaB).

Financé pour le moment sur le budget du MEDD, il vise à « promouvoir de manière progressive, une éducation qui prépare les élèves à adopter des comportements respectueux de l’environnement et des principes du développement durable ». Dans sa première phase (2021-2024), renseigne le Sg, ce programme cible 60 écoles pilotes du primaire et du secondaire. Pour y figurer, l’école doit disposer d’un certain nombre d’infrastructures : l’eau, des latrines, d’une part et avoir géré les déchets, et assurer son verdissement. L’école Saad Ibn Mouad qui a abrité les festivités de la journée avait obtenu un score de 70/100, a souligné le SG du MEDD. Et pour assurer la réussite de ce programme, embraye Ould Sidi Mohamed, les partenaires doivent travailler pour favoriser progressivement l’adoption par les élèves de comportements éco-responsables grâce à l’amélioration de leurs connaissances en matière d’environnement et de développement durable ; renforcer à terme, les capacités pédagogiques des instituteurs et professeurs en matière d’environnement ; faire de chque école primaire et secondaire un lieu écologique, en améliorant le cadre environnemental ; développer un réseau national des clubs des jeunes de l’environnement. Il a loué à l’occasion toutes les initiatives prise dans ce sens. Aussi, pour éclairer davantage les participants sur le programme des écoles vertes, les conseillers du ministre et autres techniciens chargés de son pilotage ont présenté des exposés sur ses différents aspects et sur sa mise en œuvre progressive. Il faut signaler que le MAEDD a procédé à la distribution des plants et du matériel horticoles à certaines écoles. Les participants ont d’exposition ensuite visité le stand du parc Diawling.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence du maire, du Hakem et du DREN de Nouakchott, des partenaires techniques et financiers dont une délégation de SPANA.