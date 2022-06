Des entrepreneurs espagnols et africains à l'assaut du marché de l'Afrique subsaharienne

Le Forum Marocain de l’Entrepreneuriat, pour sa 7ème édition, qui est une messe africaine de l’entrepreneuriat, s'est tenu à Marrakech du 12 au 15 mai 2022 sous le thème « l’investissement pour l’Afrique, pour le Maroc , pour le monde entier ».

De nombreux jeunes entrepreneurs, grands patrons, officiels, responsables politiques et société civile, ont pris part à cette septième édition du Forum Marocain de l’Entrepreneuriat. En plus d'une importante délégation d'hommes d'affaires espagnols représentant leurs entreprises respectives présidée par l'expert mauritanien M. Abderrahmane Cheine.

Ces sociétés interviennent dans les domaines suivants : la transformation numérique dans le secteur de la santé, les nouvelles technologies IT, la transformation numérique du secteur public, data-center, les énergies renouvelables, l'environnement, les réseaux et télécommunications, les smart City & Big data, les solutions médicales, la distribution & les Epis, dispositifs de lutte contre le covid 19, les vaccins et tests Antigènes & PCR, les infrastructures, l'efficacité énergétique et électrique, les produits de la mer, l'import-export, passerelle entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie, la cybersecurité, business intelligence, intelligence artificielle, développement Web et Mobile.

Intégration africaine

Le forum est inspiré par les Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, appelant à la nécessité de: promouvoir le capital humain, renforcer l’autonomisation économique des jeunes et des femmes promoteurs de projets, assurer une révision globale des mécanismes et programmes de soutien public de soutien à l’emploi, améliorer le climat des affaires, accroître l’efficacité des programmes thématiques, renforcer la coopération économique, commerciale, industrielle, dynamiser la diplomatie économique, introduire et développer la numérisation et la digitalisation, consolider la formation, l’incubation et le réseautage.

« La nécessité de l’intégration africaine ne fait plus débat. Nous en sommes tous convaincus. Il est bon que nous trouvions désormais les voies et les moyens de poursuivre et d’arriver à cette intégration régionale. La fondation Forum Marocain de l’Entrepreneuriat prendra part à ce processus », a déclaré Mohamed Ben Issa, président de la Fondation Forum Marocain de l’Entrepreneuriat.

Les travaux de cette septième édition du Forum Marocain de l'Entrepreneuriat ont été couronnés par l'annonce de plusieurs initiatives et la signature de nombreuses conventions, à la satisfaction générale des participants, des délégations espagnole et africaines et des entrepreneurs marocains.

Illustration parfaite de ce franc succès, l'organisation d'un nouveau conclave d'affaires au Sud du Maroc, à Dakhla ou dans une ville d'Afrique subsaharienne, mais également la signature de conventions et protocoles en large de la rencontre de Marrakech. Cela dépendra des concertations.

D'ailleurs, 200 jeunes porteurs de projets ont été reçus par le Forum Marocain de l’Entrepreneuriat pour financement.

Le communiqué, tout en évoquant la relance d'une véritable dynamique propre à aboutir à des projets prometteurs, insiste sur la volonté de créer de nouveaux débouchés vers les marchés tant physiques que virtuels pour les entreprises représentées.

Shouf Afrika

Driss Ben Brahim - Bruxelles

M. Yahya Abd El Wedoud - Dakar