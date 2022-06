Ndiago se mobilise contre l’avancée de la mer

En proie à la grave menace de l’avancée de la mer, la localité de Ndiago se mobilise dans une vaste opération de reboisement. Samedi 4 juin, les populations ont engagé une opération de plantation de nombreux arbustes (filao) au bord de mer pour stopper l’avancée des eaux. N’diago est situé près de l’embouchure du fleuve Sénégal, face à l’océan Atlantique, et ses habitants craignent que le village ne disparaisse bientôt. Le niveau de la mer monte, en raison du changement climatique : l’érosion ronge la plage un peu plus chaque année, si bien que la mer lèche désormais les premières maisons sur le littoral.

‘’La menace est de plus en plus grande. Nous ne pouvions pas rester les bras croisés’’, affirme Yali N’Diaye. Avec les moyens de bord, les populations ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. ’’Nous allons poursuivre les opérations de reboisement, en dépit du problème récurrent d’eau potable dont souffre la commune, ajoute Yaly NDiaye. C’est pourquoi nous sollicitons le soutien des organisations nationales et internationales’’.

Les populations se demandent où est passé le financement de la banque mondiale visant le reboisement du bord de mer.

Sur un autre plan, à Ndiago, les populations sont engagées dans des actions de développement. Après la réussite de la campagne de maraîchage, la coopérative ‘’Touba NDiago‘’ s’est lancée dans la volaille avec un début de réussite. Sous l’impulsion de Yali N’Diaye, natif de la localité, 150 femmes, jusque là cantonnées dans les tâches ménagères, se sont regroupées dans une coopérative dénommée ‘’ Touba Ndiago’’(réussite de Ndiago), agréée depuis 2020, afin de sortir de la pauvreté, assurer une autosuffisance en légumes et de disposer d’une autonomisation. Sur la voie de l’autosuffisance alimentaire, les populations de Ndiago ont décidé de s’investir à fond. Selon Yali N’Diaye, ‘’cette dynamique nouvelle a besoin d’être accompagnée’’. Il appelle tous les ressortissants de Ndiago à travers toute la Mauritanie à soutenir cette action et à y prendre part.