Les Coalitions et Partis signataires: Déclaration

Plus que jamais, notre pays a besoin de cohésion et de stabilité, face aux menaces engendrées par les multiples problèmes liés à son unité, sa gouvernance et son développement, dans un contexte de grandes incertitudes au plan régional et mondial.

Fermement convaincus que seule la tenue d’un dialogue inclusif national, en vue d’aboutir à un large consensus autour des questions nationales fondamentales, pourrait prémunir le pays contre ces dangers, nous avons œuvré, sans relâche, pour son déclenchement et sa pleine réussite, dans une atmosphère saine et productive.

Dans ce cadre, nous avons pris part, de manière ouverte et responsable, aux travaux de la commission nationale préparatoire paritaire dudit dialogue, contribuant ainsi au consensus auquel est parvenue la commission au sujet du format, des thèmes, des participants, du calendrier et de l’organisation de ces assises.

Aussi avons-nous ressenti comme un coup de poignard dans le dos, le forcing opéré pour mettre un terme au préparatifs du dialogue, à la veille de l'ouverture de ses ateliers, anéantissant ainsi deux ans d'effort des bonnes volontés de part et d'autre, un coup de poignard dans le dos de la commission préparatoire du dialogue, dans un total mépris affiché à l’égard des membres issus de l’opposition, qui n’ont jamais été associés à la prise de cette décision, apprise par voie de presse…

Jugeant infondés les arguments avancés pour justifier cette grave décision, nous considérons que le pouvoir porte l’entière responsabilité de la rupture du dialogue et les conséquences qui pourraient en découler.

Nous condamnons énergiquement cet acte dont nous examinerons toutes les implications, en vue d’agir en conséquence, dans l’intérêt du pays.

Nouakchott, le 03 Dhou Al Quidaa 1443 – 03 Juin 2022

Les Coalitions et Partis signataires

Alliance pour la Justice et la Démocratie/Mouvement pour la Rénovation (AJD/MR)

Coalition Vivre Ensemble (CVE)

Forces Progressistes du Changement (FPC)

Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD)

Rassemblement National pour la Réforme et le Développement (TAWASSOUL)

Union des Forces du Progrès (UFP)