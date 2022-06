L’ Expansion du volume commercial entre la Turquie et le Mauritanie

La crise économique provoquée par l'inflation mondiale pose depuis plus d'un an de sérieux problèmes à tous les marchés mondiaux. La hausse des prix du pétrole, les difficultés à trouver des matières premières et la volatilité des taux de change poussent les pays à rechercher de nouvelles solutions financières et commerciales. L'une des quêtes de cette issue est d'augmenter le commerce international (opérations d'import-export), assurant ainsi l'afflux d'argent spéculatif dans le pays. De nombreux pays d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Europe se sont fixé pour objectif d'augmenter significativement leurs exportations début 2022. Cependant, la Turquie s'est démarquée des autres pays et a pris quelques longueurs d'avance, reflétant sa position déterminée dans le domaine des exportations aux chiffres. En regardant les données numériques, nous pouvons voir que les exportations mondiales de la Turquie ont augmenté de 23 % au cours des 4 premiers mois de 2022 par rapport aux 4 premiers mois de l'année précédente.

En avril 2021 : 62 milliards de dollars

En avril 2022 : 76 milliards de dollars

Dans ce chiffre de 76 milliards sur les 4 premiers mois de 2022, le continent africain a augmenté sa part par rapport à 2021 et a reçu une part d'environ 10% avec 7,9 milliards de dollars.

Exportations de la Turquie vers le continent africain - En avril 2021 : 5,77 milliards de dollars

Exportations de la Turquie vers le continent africain - En avril 2022 : 7,91 milliards de dollars

La différence de croissance des exportations est de 38 %. (Pour l'Afrique).

Et avec la Mauritanie ?

Surtout pour compenser les pertes de volume d'échanges subies pendant la période Covid, le gouvernement turc et les associations d'exportation ont fait de sérieuses mobilisations depuis l'année dernière et ont commencé à développer des stratégies pour développer les exportations. A cet égard, une toute nouvelle page s'est ouverte dans les relations commerciales africaines de la Turquie.

Regardons le volume des échanges de la Turquie avec le Mauritanie ;

Dès les quatre premiers mois de 2021, la Turquie, qui n'a réalisé que 50.363.690 $ d'opérations d'exportation vers le Mauritanie, est parvenue à porter ce chiffre à 57.781.630 $ dès les quatre premiers mois de 2022. Le volume d'affaires commerciales entre les deux pays augmenté de 14,7 % en un an.

Les principaux groupes de produits de ce chiffre d'exportation de la Turquie vers le Mauritanie sont ;

- Produits de tapis

- Produits chimiques

- Aquaculture et produits animaux

- Produits sidérurgiques

- Produits alimentaires

Ci-dessous, nous voyons les 5 dernières années du volume d'affaires entre la Turquie et la Mauritanie. Si ce rythme de volume d'affaires au cours des 4 premiers mois de l'année se poursuit, 2022 pourrait être une année record dans le commerce Turquie-Mauritanie.

12/2018 : 137 M $

12/2019 : 121 M $

12/2020 : 119 M $

12/2021 : 144 M $

04/2022 : 57.78 M $

L'une des raisons les plus importantes de l'augmentation du volume commercial entre les deux pays est l'augmentation exorbitante des prix unitaires des produits en raison des coûts de fret et de l'énergie dans les pays asiatiques. 2020 et 2021 ont été des années très difficiles pour l'ensemble du commerce mondial. Le commerce entre la Turquie et l'Afrique a également été affecté en raison de fermetures préventives et de raisons imprévues. L'une des causes les plus importantes de l'augmentation de l'acte commercial entre Nouakchott et Istanbul est la hausse inacceptable des frais de transport des ports asiatiques vers les ports ouest-africains. Les coûts de fret entre les ports asiatiques et africains sont passés de 3000-4000 $ à 14000-15000 $ par conteneur. Cela a créé de sérieux problèmes de prix pour les acheteurs Mauritaniens et les a poussés à rechercher différentes sources. Ils ont donc tourné leurs routes commerciales vers la Turquie. Bien qu'il y ait eu une augmentation presque incontrôlée des frets en provenance de Turquie tout au long de 2021 et 2022, les prix des conteneurs sont restés à un niveau beaucoup plus modeste.

Dans certains pays asiatiques, en raison de la multiplication par quatre des prix du charbon et d'autres sources d'énergie dans le pays, de graves pertes d'électricité sont enregistrées dans de nombreuses régions. En conséquence, les usines doivent suspendre leur production. En conséquence, il y a de sérieux sauts de prix unitaires dans les produits d'exportation d'origine asiatique. Lorsque les prix exorbitants du fret s'ajoutent à ces hausses de prix, certains produits asiatiques semblent avoir temporairement perdu leur ancien marché. Bien que les fabricants turcs semblent avoir fait un pas en avant au cours de ce processus mondial difficile, l'inflation mondiale et locale, les fluctuations monétaires de la livre turque et la crise énergétique dans le pays ont également mis les fabricants turcs dans une période très difficile.

En conséquence, les professionnels turcs ont identifié la Mauritanie et la partie ouest de l'Afrique comme leur marché cible. La Turquie a toujours été un fournisseur très important et indispensable pour la Mauritanie et les marchés ouest-africains avec sa qualité de produit supérieur, son service complet et ses prix compétitifs. Compte tenu de la récente initiative d'exportation de la Turquie, il semble que nous verrons davantage de produits fabriqués en Turquie au Mauritanie dans un proche avenir.

Cem Perdar

Directeur Afrique à Pakmaya

Pak Holding