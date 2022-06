Le 29 mai 1968, à Zoueratt, les ouvriers de la MIFERMA (ancêtre de la SNIM) entrèrent en grève et manifestèrent pacifiquement pour la reconnaissance de leurs droits salariaux et syndicaux. Ce fut la première action ouvrière indépendante dans l'histoire de notre pays. Ce fut également et surtout, la première action unitaire de masse dans laquelle prirent part des citoyens de toutes nos communautés, deux ans après les graves événements intercommunautaires qui faillirent faire basculer le pays dans une guerre civile interraciale.

La répression par les forces de l'ordre fut féroce. 8 morts et 21 blessés furent dénombrés pour ce que l'histoire retiendra comme le " Massacre des ouvriers de Zoueratt", immortalisé par les kadihines, à la suite de Sidi Mohamed Soumeyda qui, le premier, en saisit la portée réelle dans l'évolution historique moderne de notre pays.

Il ne faut jamais oublier ces martyrs dans la quête de l'unité de notre patrie, de notre indépendance véritable, de la démocratie pluraliste authentique et de notre progrès social:

- Toulba Ould Taleb

- Saleck Ould Bilal

- Souleymane Sangharé

- Mohamed Ould Nennah

- Samba Abdallahi

- Sy Oumar

- Ely Ould Neya

- Mohamed El Moktar O. Jiddou

Parmi les 21 blessés, une femme d'un courage exceptionnel, Meima Mint El Kory dont la jambe sera sectionnée dans l'action.

