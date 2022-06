Le Calame : Les acteurs politiques du pays s’activent à démarrer des concertations nationales. Où en êtes-vous avec les préparatifs après la mise en place du comité préparatoire ? Quelle est l’ambiance en son sein ?

Saleh Hannena : D’abord permettez-moi de vous remercier pour l’opportunité que vous m’offrez de m’exprimer dans votre journal. Ensuite et pour répondre à votre question, je vous dirais que les travaux de la commission préparatoire des concertations sont presque achevés. Je précise d’emblée qu’une atmosphère d’apaisement et de volonté d’accomplir le travail animait toutes les parties.

- En dépit du consensus sur la nécessité de tenir ces concertations, quelques acteurs politiques traînent encore les pieds. Des démarches sont-elles entreprises pour les convaincre de rejoindre le comité préparatoire ? Êtes-vous optimistes ? Sait-on déjà quand vont démarrer les concertations ?

- J’espère que nos camarades encore réticents nous rejoindront, leur position n’est pas objective. Pour ce qui est du démarrage des concertations, je pense que ce devrait être dans deux semaines à peu près.

- Parmi les thèmes retenus par le comité préparatoire, lesquels vous paraissent-ils les plus urgents à régler ?

- Tous les thèmes retenus sont urgents mais l’unité nationale, l’esclavage et le processus démocratique me paraissent les plus urgents.

- On a entendu, depuis quelques jours des propos haineux contre une communauté nationale du pays, avec des attaques et menaces proférées contre des individus. Que vous inspirent ces discours déversés sur les réseaux sociaux ?

- Malheureusement, bon nombre de compatriotes s’adonnent à ces propos haineux via les réseaux sociaux, c’est déplorable et dangereux en ce qu’ils constituent une menace contre notre tissu social.

- Ces propos sont tenus au moment où des acteurs politiques s’attèlent à organiser un dialogue pour trouver des solutions consensuelles aux questions nationales. Quelle doit être alors la réponse du président de la République, de la Justice et de tous les patriotes pour éradiquer ce genre de discours et, partant, restaurer la confiance entre tous les citoyens mauritaniens ?

- Je pense sincèrement qu’il est temps de régler ces problèmes et divergences, surtout que la volonté exprimée par Son Excellence monsieur le président de la République en ce sens est claire et peut être un atout sérieux. Je vous remercie.

Propos recueillis par Dalay Lam