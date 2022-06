Les avocats de l’Etat condamne la sortie médiatique de Me Marhaj

Le collectif des avocats de l’Etat de Mauritanie, constitué partie civile dans l’affaire parquet contre Mohamed Abdel Aziz, ancien président de la République et ses compagnons, poursuivis pour diverses formes d’infractions liées à la décennie de gouvernance 2008/2019, condamne vivement une sortie médiatique de maître Sandrilla Marhaj, avocate de nationalité libanaise, s’exprimant en qualité de nouvelle membre du collectif de défense.

L’initiative de maitre Marhaj est critiquée par les avocats de l’Etat, avec un chapelet d’arguments, tenant à la fois à la forme et au fond de l’affaire.

Au plan de la forme, le document publié mercredi, par le collectif travaillant sous la houlette de maître Brahim Ebetty, bâtonnier de l’Ordre National des Avocats (ONA), désapprouve la démarche de maître Sandrilla Marhaj «fustigeant la justice mauritanienne à partir de Beyrouth, sans manifestement avoir pris connaissance du dossier, ni effectué un quelconque acte de procédure, ni même avoir informé le procureur ou le bâtonnier de l’Ordre National des Avocats (ONA), de sa constitution dans cette affaire ».

La déclaration dénonce également « une sentence sans appel sur le fonctionnement du système judiciaire mauritanien, alors que le dossier est encore entre les mains d’un juge d’instruction, et que ce dernier, à ce jour, n’a pas encore rendu son ordonnance clôturant l’information».