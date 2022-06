Faits divers…Faits divers…

Tentative de suicide d'une adolescente

E. A. est une jeune fille de quinze ans qui vit seule avec sa grand-mère au quartier Tarhil. Sans problèmes apparents, elle étudie à l'école primaire où elle s’est liée avec plusieurs copines. Elles se rendent de mutuelles visites de temps à autre. Mais sa grand-mère a remarqué tout dernièrement que sa petite-fille changeait de comportements, ne s'intéressant plus aux études ni au travail domestique. En fait, elle s’est amourachée d’un jeune homme que sa mémé considère comme socialement inférieur. Aussi celle-ci a-t-elle décidé de la retirer de l’école et de l'empêcher de sortir avec ses copines. Découragée, la gamine a passé de longs moments à pleurer…avant de songer à se suicider. Profitant d'un moment d'inattention de la vieille dame, elle entre dans la cuisine, attache une corde au plafond, noue l’autre bout à son cou et grimpe sur la bonbonne de gaz butane avec l’idée de la faire tomber pour se pendre. Mais, grâce à Dieu, la grand-mère survient à temps pour mettre fin à ce triste scénario, au grand désespoir de l’adolescente.

Une bande épinglée à Teyaret

Zone de criminalité constante, Teyaret a connu, le mois dernier, des dizaines de vols, cambriolages, braquages et agressions. Des voyous se sont notamment introduits au domicile d'un militaire, s'y emparant d'un pistolet et de deux boubous de bazin. Plusieurs autres domiciles et commerces ont eux aussi reçu la visite de ces indésirables. La police a ouvert une enquête qui n'avançait pas...Ces bandits continuaient donc à sévir. Mais un concours de circonstances amène un pensionnaire récidiviste de la prison d’Aleg à avouer avoir été chargé par un autre récidiviste de fourguer une arme à feu. La piste a permis d'arrêter toute la bande. Ils ont avoué avoir commis plusieurs délits dont le cambriolage au domicile du soldat. Les deux boubous ont été récupérés dans leur repaire.

...Une autre à Mellah

À Mellah le dimanche 29 Mai, une maison du secteur 5 qui était sous surveillance est soudainement cernée par la police. Une demi-heure plus tard, des jeunes hommes en sont sortis, menottes aux poings, pour être embarqués au commissariat. Il s'agit d'une bande de récidivistes qui s'adonnait aux braquages et vols depuis deux mois, faisant des dizaines de victimes. Une grande quantité de stupéfiants a été saisie. Notons que le fameux dealer connu sous le nom de Bèbe a été relâché par la police, on ne sait pour quelle raison, après à peine deux jours de garde à vue.

Disparition d'une jeune fille

C’est encore à Tarhil qu’une jeune fille est recherchée par sa famille depuis vingt jours. Âgée de vingt-cinq ans, Khadijetou mint Mohamed a disparu de chez elle un beau matin sans être revue depuis. Poursuivant les recherches, sa famille a publié des numéros de téléphone à contacter au cas où quelqu’un l’aperçoive et signale que leur enfant souffre de troubles psychologiques.

Mosy