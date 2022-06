Riad : Les robinets à sec

Devant des robinets à sec et des charretiers, vendeurs d’eau qui font dans la surenchère, les populations de plusieurs quartiers de la commune de Riad, situés dans les PK 9 et 10, ne savent plus à quels saints se vouer.

Le liquide vital, qui coulait dans les robinets très tard soir, a désormais complètement disparu. Il est devenu une véritable Arlésienne, laissant les populations dans le désarroi et à la merci de la cupidité des charretiers.