BDA parle de la fin de la récréation et du retour en force des faucons

Le député et président de IRA Mauritanie, Biram Dah Abeïd a noté avec regret le retour en force des faucons du régime de Ould Ghazouni.’’L’incident d’Atar est un signal fort. Ils viennent de siffler la fin de la récréation. C’est aussi la fin de la politique de l’apaisement qui n’est plus de mise. La méthode forte, agressive, rude de l’ancien régime est désormais de rigueur du fait du retour aux commandes des élèves de Ould Abdel Aziz’’, a-t-il déclaré ce lundi 30 mai lors d’une rencontre avec la presse. De l’avis de Biram, ‘’l’aile des faucons dans le pouvoir du président Ghazouani a réussi à remplacer l’apaisement, comme choix stratégique, par la résurgence de la crise politique’’. Le leader abolitionniste a étayé ses propos en s’appuyant sur les arrestations récurrentes dénotant, selon lui, ‘’ d’un ciblage de l’opinion politique et de pensée’’. Lors de cette conférence de presse, Biram a prédit l’entrée en force au parlement, dans les conseils municipaux et régionaux des membres du parti Radical pour une Action Globale (RAG) si les élections se déroulent à date échue. Il a déclaré ne pas savoir est ce que sa candidature à la présidentielle de 2024 sera sous la bannière du RAG ou d’une autre formation.

A propos du dialogue politique, l’ancien candidat à la présidentielle de 2019 espère qu’il puisse aboutir à des ‘’décisions utiles pour tous les mauritaniens’’.

Évoquant le dossier des prisonniers de Rkiz à Rosso, Biram a fait savoir que la réponse sécuritaire des autorités n’était pas adaptée estimant qu’il fallait plutôt opter pour une ‘’réponse pédagogique conséquente’’. Abordant la poursuite des pratiques esclavagistes, Biram s’est interrogé sur l’importance accordée aux lois et pédagogies luttant contre le phénomène si l’on continue à échapper à la loi. Au passage, il a rappelé le cas de Vella Mint Mahmoyd (8 ans), libérée de l’esclavage avec l’aide de l’organisation IRA. Pour Biram, ‘’la Mauritanie doit conformer ses actes aux paroles’’.