Des formateurs pour l’entrepreneuriat

La Fédération des Services de l’Union nationale du patronat mauritanien a entamé ce lundi 30 Mai la deuxième session de la formation des formateurs en collaboration avec Soucieux + et la fondation Deyahi avec l’appui de l’Union européenne et la GIZ

Cette formation vise entre autres, la mise à disposition du Patronat mauritanien d’un panel de formateurs qualifiés et certifiés pouvant assurer à leur tour une formation en entrepreneuriat aux différents segments du secteur privé.

Les bénéficiaires de cette formation auront ainsi acquis des compétences techniques et de management ainsi que des compétences transversales. Ils auront aussi à appréhender les grands volets de l’ingénierie de formation et l’utilisation des méthodes pédagogiques en formation et s’approprier les différents aspects de l’organisation d’une formation ainsi que la formulation d’objectifs pédagogiques et d’apprentissage.

Ouvrant cette cession Mohamed Waled, Président de la Fédération des services a exhorté les participants à une forte implication dans la formation pour en tirer le meilleur profit. il a ensuite sollicité les parties prenantes pour la mise en place d’un outil de certification et pourquoi pas un cadre de concertation et d’échanges entre les bénéficiaires de cette formation dédiée spécifiquement à l’entrepreneuriat.