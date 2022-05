Des clubs scolaires et enseignants formés sur les VGB et MGF

Les violences basées sur le Genre (VBG) ont été au centre d’une session de formation des clubs scolaires et enseignants des zones d’intervention (Arafat, Dar Naïm, ElMina et Sebkha). Organisée par l’ONG Actions, en partenariat avec Vital Voices et Global partnership, cette rencontre entre dans le cadre du Projet « Sensibilisations aux violences basées sur le genre dans les quartiers périurbains de Nouakchott. .

A l’entame de cette rencontre qui s’est déroulée , les 31 participants ont formulé leurs attentes transformés en objectifs à atteindre à la fin de la formation, consistant à mieux comprendre les violences basées sur le Genre afin de les combattre.

Les participants projettent à la fin de cette rencontre de devenir des relais communautaires pour mieux enclencher la sensibilisation, de manière à mieux changer les comportements. Auparavant, après la présentation croisée des participants, il y a eu la négociation des règles de jeu , et de la présentation de l’atelier. Durant cette session, les membres des clubs scolaires et enseignants ont planché sur les VBG et sur les MGF de manière plus spécifique, sous la supervision de la Consultante/Formatrice en Genre Mme Aminata Wone.

Dans une atmosphère de démarche participative alternant des présentations et des travaux de groupes suivie de restitution en plénière, la Consultante a abordé la définition des VBGs, la Déclaration de l’Assemblée des Nations Unies contre la Violence à l’égard des Femmes, les typologies des VBGs, les Avis des populations sur les MGFs, les Contre arguments sanitaires, les Conséquences au niveau sanitaire , les Conséquences médicales immédiates et tardives , les Conséquences sociales , le Rapport Excision / Mortalité Maternelle et Infantile.

Dans l’autre registre, la Fatwa (Position des leaders religieux sur la question) pour un pays à 100% musulmane, l’Ordonnance 2005- 15 portant Protection Pénale des Enfants (OPPPE), la Déclaration du Personnel Médical ont été également partagés par la Formatrice.

Les participants ont de concert jugé cette session enrichissante et fructueuse .Ils se disent plus outillés pour conduire des sensibilisations auprès de leurs pairs et de la communauté.

Trois jours de formation ont été sanctionnés par une remise d'attestation aux récipiendaires suivi d'un cocktail.