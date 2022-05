Tasiast, entreprise pionnière du secteur extractif mauritanien

Les acteurs publics et privés du secteur extractif mauritanien se sont réunis le 24 mai au cours d’un panel de très haut niveau, organisé par le ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie. De nouveaux engagements ont ainsi été pris dans le cadre du développement continu du secteur extractif national. Si ce secteur attire de plus en plus d’investisseurs ces dernières années et représente le cœur de l’économie mauritanienne, il le doit notamment aux multiples investissements et aux efforts d’une compagnie implantée depuis plus d’une dizaine d’années, Kinross Tasiast.

De nouveaux accords pour le secteur extractif

Ce panel exécutif a notamment réuni le Président Ghazaouni, le Ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie, Abdessalam Mohamed Saleh, ainsi que les PDG de Kinross Gold Corporation, Paul Rollinson, de BP, Gordon Birrell et de Kosmos Energy, Andrew Inglis. Une représentante de la Banque mondiale et des géants de l'énergie comme Total et Cairn Energy étaient également présents pour cette journée d’échanges autour des opportunités du secteur extractif mauritanien.

De nouveaux engagements historiques ont été signés au terme de ce panel. La SNIM a ainsi conclu deux accords avec ArcelorMittal et Glencore tandis que le ministre du Pétrole, de l’Energie et des Mines a supervisé la signature d’un partenariat avec les sociétés CWP et Chariot pour la mise en place d'une convention définitive pour le développement de projets d'hydrogène vert. Si ces accords couronnent l’arrivée de nouveaux investisseurs et projets en Mauritanie, la société minière Tasiast, engagée auprès du gouvernement mauritanien depuis plus d’une décennie, a réaffirmé son engagement et son investissement unique dans le pays.

La récompense des multiples efforts de Tasiast

Tasiast est une des premières compagnies étrangères implantées en Mauritanie et a multiplié les efforts ces dernières années pour s’imposer en tant qu’acteur majeur du secteur privé mauritanien. Aux côtés du gouvernement, le géant canadien a appuyé la mise en place d’un cadre réglementaire et économique stable et a largement œuvré à l'embellissement du climat des affaires, observé dans le pays ces dernières années. A cet égard, Kinross a acquis la mine de Tasiast en 2010, qui ne produisait à l’époque que 8 000 tonnes d'onces d'or par jour. Aujourd’hui, la production de la mine atteint régulièrement 21 000 tonnes d’onces d’or par jour et devrait s'élever jusqu’à 24 000 tonnes par jour d’ici 2023. En parallèle, dans une volonté de faire de Tasiast une mine africaine de premier plan, Kinross a investi plus de 2,8 milliards de dollars en infrastructures et en modernisation du site au cours des dix dernières années. La production de Tasiast constitue ainsi une part majeure des exportations mauritaniennes et permet à la Mauritanie de bien se placer parmi les plus grands exportateurs de la sous-région

Au-delà de l’aspect économique, la compagnie canadienne est engagée auprès des communautés, coopératives et entreprises locales depuis de nombreuses années.Tasiast emploie ainsi près de 4000 employés et a augmenté la main-d'œuvre locale de 87% à 97% ces dernières années, offrant ainsi plus d'opportunités aux Mauritaniens; une voie que devront suivre les nouveaux acteurs étrangers. En outre, pour la seule année 2021, Tasiast a investi plus de 300 millions de dollars pour soutenir l'économie mauritanienne par le biais de paiements au gouvernement, aux fournisseurs locaux et au soutien communautaire.

Tasiast fait donc figure d’entreprise étrangère pionnière dans le secteur extractif mauritanien et demeure un des partenaires économiques principaux du gouvernement avec notamment son projet de centrale solaire d’une capacité de 34 MW. Ce projet devrait permettre d'économiser 530 000 tonnes d'émissions de GES pendant la durée de vie de la mine, soit une économie de 18 % du combustible utilisé pour la production d'électricité. Consciente de son rôle, l’entreprise s’est engagée à poursuivre ses investissements dans les années à venir … nul doute que le gouvernement et les nouveaux investisseurs en sont pleinement satisfaits.

Ben Abdalla