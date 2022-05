Démarrage imminent de la concertation nationale, selon Ould Maouloud

Sur toutes les lèvres depuis plus d’une année, la concertation au sujet des nombreux problèmes qui plombent l’unité nationale, la gouvernance et le développement de la Mauritanie, sera lancée au cours des prochains jours.Cette révélation a été faite jeudi dernier (26 mai) par le président de l’Union des Forces de Progrès (UFP/opposition), Mohamed ould Maouloud, au cours d’une conférence de presse. Dans le même ordre d’idées, le leader de l’UFP a expliqué que le début de ce dialogue « était initialement fixé à la date du vendredi 27 mai 2022. Mais un incident a provoqué un léger décalage par rapport au lancement des assises, suite au retrait de certaines parties de la commission d’organisation ». Une contrainte passagère en dépit de laquelle Maouloud annonce «l’imminence » du coup d’envoi des assises tant attendues.

Ce large dialogue réunira 600 personnalités issues de la classe politique (majorité et opposition/300 représentants), des acteurs de la société civile, des leaders d’opinion et toutes les forces vives de la nation, qui seront également au nombre de 300. La concertation aura à débattre « sans tabous » de toutes les questions conditionnant l’avenir du pays « l’unité nationale, le passif humanitaire, la crise de l’éducation, la gouvernance, la gestion du processus électoral… ».

Au cours de sa rencontre avec la presse, le leader de l’UFP est par ailleurs revenu sur les propos ignobles d’Ahmed Mahfoud, appelant au génocide contre les peuls, et les réactions que ces audio ont suscitées. Un discours qu’il a vivement condamné, tout en s’interrogeant sur le timing choisi, c'est-à-dire à quelques semaines de la tenue

d’une concertation que des forces hostiles à l’unité nationale pourraient bien avoir l’idée de faire foirer.

Il a recommandé aux autorités un traitement sans complaisance de cette question, conformément à une loi adoptée au cours des dernières années, avant d’appeler à la mobilisation de la classe politique, des leaders d’opinion et de toutes les forces vives du pays pour barrer la route aux ennemis de l’unité nationale.