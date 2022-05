Célébration de la journée de l’unité africaine

La Mauritanie a célébré avec une exposition culinaire, le 59é anniversaire de la journée de l’unité africaine, placée sous le thème «bâtir une résilience nutritionnelle sur le continent africain » au cours d’une cérémonie organisée mercredi, à l’Académie diplomatique du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des mauritaniens de l’Extérieur.

En célébrant la version 2022 de la journée africaine, le gouvernement a mis en vedette l’art culinaire de plusieurs pays voisins et frères, issus de l’Union du Maghreb Arabe (UMA), Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, en plus du stand mauritanien, mais aussi des États d’Afrique de l’Ouest, à l’image du Sénégal et de la Gambie. Le Soudan et l’Egypte avaient des stands, pour montrer leur art culinaire.

Le coup d’envoi de la dégustation des plats riches et variés, a été donné par un discours de la Secrétaire Générale du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des mauritaniens de l’extérieur, Mme Alya mint Menkouss.

Elle a justifié le choix du thème de la résilience en convoquant un contexte mondial marqué par « les conséquences incalculables de 2 années de pandémie du coronavirus (COVID-19), l’impact sans solution visible du changement climatique et la multiplication des foyers de tension et guerre, venus aggraver le déficit alimentaire et nutritionnelle du continent ».