PAS DE SÉCURITÉ, PAS DE CROISSANCE : La FIIAPP renforce la surveillance des frontières maritimes par des formations et des équipements

L’Union européenne à travers la Fondation Internationale et Ibéro-américaine pour l'Administration et les Politiques Publiques (FIIAPP) a livré pendant le mois de mars le nouvel équipement d’aide à la navigation et de surveillance qui fera partie du Centre de Coordination des Alertes maritimes de Nouadhibou, une entité stratégique dans la surveillance maritime et migratoire de Mauritanie.

Cette livraison, qui comprend un radar ARPA, des systèmes électroniques d’aide à la navigation et de radiocommunication en général, s'inscrit dans le cadre du programmeUnionEuropéenne intitulé "L'appui dans le domaine de la stratégie de sécurité, en particulier la sécurité maritime en Mauritanie", qui vise à renforcer la surveillance des frontières maritimes et fluviales de la Mauritanie.

"La coopération en matière de sécurité est très importante pour tout pays, car la sécurité a un impact direct sur le bien-être des citoyens. Une plus grande sécurité permet une plus grande stabilité, qui génère à son tour une croissance économique. En fait, nous disons couramment que sans sécurité, il n'y a pas de croissance", explique le Directeur du projet Mario FarnósBuesa, lieutenant de la Garde civile espagnole, avec 30 ans d'expérience dans l'institution.

L’objectif principal de cet équipement et formation est d'améliorer la coordination entre les différentes entités opérant dans le zones maritimes de Nouadhibou, de former les agents -la gendarmerie, la marine et les garde-côtes- stationnés dans ces zones aux techniques de communications, et de leur fournir les ressources nécessaires pour améliorer leurs actions.

"Notre première intervention a consisté à réaliser une évaluation des besoins de la Mauritanie en matière de sécurité maritime et, en particulier, des besoins existants pour mettre en place un centre de coordination des alertes maritimes à Nouadhibou. Les besoins ont été identifiés et un plan d'action a été élaboré, comprenant l'équipement et la formation", explique José JuanRodríguezRodríguez, capitaine de la Garde civile espagnole et formateur dans le cadre du projet.

Le lieutenant Roberto ArceSáez de la Garde civile espagnole et instructeur du projet, explique que l'accueil de l'équipement et de la formation a été très positif. « Il y avait certaines déficiences, principalement dans la formation des opérateurs et les moyens, que nous essayons de résoudre. En ce qui concerne le travail des futurs opérateurs du centre de communication, nous essayons toujours de souligner l'importance de la formation ».

L' UnionEuropéenneàtravers la FIIAPP a débuté son projet en Mauritanie en 2021 par des formations en natation en tant que formateur de formateurs et des cours basiques, et se poursuit maintenant avec la remise des équipements de coordination et surveillance nécessaires au Centre de Coordination des alertes maritimes de Nouadhibou, dont elle a également assuré la formation à l'utilisation et à la maintenance. En outre, elle formera prochainement deux équipes subaquatiques, à savoir des plongeurs et renforcera l’action sur le fleuve Sénégal.

Toutes ces actions visent à soutenir les autorités mauritaniennes dans le développement progressif d'une stratégie de sécurité maritime pour renforcer la coordination et la gestion opérationnelle.