Drame de Birbavatt : La réaction des autorités

Le toit d’une école de la localité de Birbavatt, moughataa de Néma, s’est effondré cette semaine, faisant un bilan d’un décès et de huit blessés.

Après ce drame, qui frappe les familles des victimes et toute l’administration de l’éducation nationale, voici la réaction des autorités : le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a dépêché dans la localité théâtre du drame, auprès de la famille du mort, le wali du Hodh El Chargui, pour présenter ses condoléances et exprimé son entière solidarité face à cette épreuve, qualifiée « de cas humanitaire ».

Dans la foulée, le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a rendu public un communiqué annonçant que le chef de l’Etat « a ordonné le démarrage urgent de la construction d’une école sur place, conformément aux spécifications techniques, pédagogiques et aux normes requises.

Par ailleurs, les autorités compétentes lanceront une enquête complète et approfondie, sur les circonstances de l’effondrement du plafond et de la salle de classe, et les mesures nécessaires seront prises à la lumière des résultats de celle-ci ».