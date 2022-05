﻿Une hausse de 33 à 94% des prix des principales denrées sur 18 mois

Observateur attentif des faits et des chiffres, Béchir Fall, juriste, expert international, note une inflation record oscillant entre 33% et 94% sur principales denrées de base au cours des 18 derniers mois en Mauritanie. Son analyse fait ressortir une évolution vertigineuse des prix avec « un sac de riz gros, grain Zacolloni de 30 kilogrammes à 14.200 MRO, alors qu’il coûtait 9500 MRO il y a 18 mois, soit une augmentation de 50% ». Multipliant les exemples, M. Fall cite le cas « du sac de riz indochinois de 25 kilogrammes, vendu à 6900 MRO, alors que l’ancien prix était à 7200 MRO, ce qui correspondant à une inflation de 33,3%.

L’huile en carton de 15 litres est actuellement vendue à 13.600 MRO, alors que l’ancien prix était de 7000MRO, soit une hausse de 94%.

Quant au kilogramme de sucre, il est passé de 200 à 300 MRO, accusant une augmentation de 50% », plus grave « cette denrée pourrait être proposée à 400 MRO pour ceux qui achètent au détail ».

En fait, ce chapelet de prix en hausse continue correspond « à des achats en demi gros. Ils sont naturellement un peu moins chers que les prix appliqués au détail ».

Après 2 années de pandémie mondiale du coronavirus (COVID-19), c'est la guerre Russie/Ukraine qui vient prolonger la souffrance des consommateurs.

Aux États d'imaginer des mécanismes alternatifs pour atténuer le calvaire des populations.