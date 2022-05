Le club ‘’Vivi’’ fête ses dix ans de soutien aux populations

Le club ‘’Vivi’’ a fêté, samedi 21 mai, lors d’une cérémonie, au musée national son dixième anniversaire. Adhérents, invités et différentes personnalités ont partagé de forts moments de communion de cette association de bienfaisance..

Prenant la parole, la présidente et fondatrice du club, Mlle Zeïnabou Guissé a remercié les mécènes et les membres de sa structure qui, à travers leur soutien, permettent d’entreprendre des actions caritatives au profit des plus démunis. Les différents intervenants ont salué l’engagement et le dévouement une décennie durant du club ‘’vivi’’. Le maire du Ksar? M. Mohamed Saleck Ould Oumar a félicité le ‘’club vivi’’ pour le travail de proximité entrepris sur le terrain et sa participation aux activités socio-éducatives de la commune.

’’C’est l’une des rares associations n’ayant pas bénéficié de soutiens à se tailler une place. Entourée d’une équipe dynamique, Mlle Guissé n’a jamais baissé les bras’’, signale Mme Tabara M’Bodj, présidente de l’ONG Aiser. La marraine du club, l’artiste sénégalaise Viviane Chedid a adressé un message de félicitations enregistré aux membres du club les invitant à persévérer dans la voie qu’ils se sont tracés.

A travers une exposition de photos et une projection vidéo, l’assistance a été édifiée sur les différentes opérations entreprises lors du Ramadan, de soutien aux populations et dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Depuis sa création, elle a entrepris des campagnes de solidarité avec les franges nécessiteuses et des groupes de personnes handicapées, ainsi que la distribution de kits scolaires à la veille de chaque rentrée scolaire.