Arrivée au port de Ndiago du premier navire commercial

C’est ce lundi 23 mai que le premier bateau commercial a fait son entrée au port de Ndiago dans la wilaya du Trarza. Le bateau transportait des équipements et du matériel destinés à la société BP au profit du champ gazier off shore Grand Tortue/Ahmeyin à cheval entre la Mauritanie et le Sénégal et dont la production démarrera en 2023. C’est à la société de consignation et de manutention Sogeco qu’est revenu l’honneur de débarquer la cargaison de ce premier navire.

L’accostage du bateau s’est déroulé en présence du dg du Port, Isselmou ould Sid’El Mokhtar, de celui de la Sogeco, Sid’Ahmed ould Abeidna et des responsables de la douane et de la sécurité en activité dans l’institution.