Sebkha : l’ADSIM lance son cycle de conférences

L’Association développement social intégré (ADSIM) initie, avec l’appui financier du projet SEMAH, durant ce mois de mai un cycle de conférences/débats sur la cohésion sociale, la cohabitation pacifique, la citoyenneté et la prévention de l’extrémisme violent .Ces sessions sont organisées au profit des jeunes leaders d’associations.

Lors du lancement de ce cycle, Cheikh Ahmedou Bamba a décliné les objectifs a avant de s’appesantir sur les thèmes fondamentaux. Souhaitant une participation active de l’assistance composée essentiellement de jeunes scolaires d’établissements de Sebkha, Ahmedou Bamba Ahmed Taleb, trésorier, a jugé important de former et de sensibiliser les jeunes qui sont l’avenir du pays .’’Il est essentiel d’orienter notre jeunesse dans le bons sens pour un meilleur devenir de notre pays’’. Poursuivant son propos,Ahmedou Bamba a indiqué que ‘’si on veut vivre ensemble, on doit combattre l’extrémisme’’.

Après l’ouverture officielle, Mme Ndèye Khady Mall,jeune leader associatif, a présenté à l’assistance, une communication sur la cohésion sociale, la cohabitation pacifique, la citoyenneté et la prévention de l’extrémisme violent. L’imam Mohamed Lemine Ould Elayat a insisté avec l’argumentaire religieux sur la préservation de la cohabitation pacifique, la cohésion sociale et la lutte contre tous les extrémismes.

Cette conférence a suscité un fort engouement des jeunes scolaires. Des rencontres similaires seront organisées au cours des prochains jours.