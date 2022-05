﻿Le Maroc offre un laboratoire de langues à la Mauritanie

Les locaux de l’Académie Diplomatique du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des mauritaniens de l’extérieur ont abrité vendredi, une cérémonie de remise d’un laboratoire de langues vivantes offert à la Mauritanie par le royaume du Maroc. Celle-ci s’est déroulée en présence du président du Comité d’Orientation de l’Académie Diplomatique, Abdelkader Mohamed Ahmed, de l’ambassadeur du royaume du Maroc Hamid Chabar, et de plusieurs responsables du ministère. L’outil offert « est un laboratoire de langues logiciel 100%, composé de 12 postes apprenant et un poste processeur, les 13 postes formant un réseau local. Celui-ci permet le suivi des apprenants: visualisation, écoute discrète, prise en main, mosaïque, transfert et ouverture documents, diffusion média DVD ou CD, diffusion écran de l’enseignant, diffusion de l’écran de l’élève ». Ce laboratoire permettra aux diplomates d’apprendre plusieurs langues vivantes dont la maîtrise est exigée par leur statut.