Face au chauvinisme : Unir le peuple !

Des audio ignobles circulent dans les réseaux sociaux pour stigmatiser dans les termes les plus abjects et les plus crus, la communauté pular en Mauritanie. Cette communauté a vécu les pires exactions qui aient été commises dans notre pays depuis l'époque coloniale. Son drame le plus emblématique est le sinistre passif humanitaire, entreprise criminelle exterminatrice destinée à briser en elle tout élan d'appartenance à la patrie commune, tout sentiment de citoyenneté égale à celle des autres communautés, singulièrement à la communauté arabe. Les groupes chauvins infiltrés au plus haut niveau de l'Etat, se sont employés pendant des décennies à répandre leur bile et leur haine au point de banaliser les discours les plus abjects à l'encontre des l'kwars et des autres communautés négro-africaines. Des intellectuels bien en vue, déclinent ouvertement leurs thèses racistes et poussent à la confrontation, théorisant et justifiant la marginalisation, la périphérisation et l'inivisibilisation accélérée des cadres négro-africains massivement écartés de l'espace public et délibérément poussés à l'exil dans leur propre pays. L'Etat assume les appels publics à la haine en laissant faire et en laissant aller ces dérives que tout le monde ressent désormais comme des actes de totale banalité. Sous la décennie de Mohamed Ould Abdel Aziz, il n y a pas eu que des crimes économiques monstrueux vis à vis de notre peuple. Il y a eu également la tentative d'ensevelir ce passif humanitaire dont le règlement définitif en cours avait été interrompu par son coup d'Etat. Il y a eu enfin cette incroyable machine d'exclusion que fut le système de délivrance des pièces d'état-civil, mis en œuvre notamment pour dénaturaliser et expulser de l'espace civique des pans entiers de notre société pour cause d'appartenance ethnique ou de caste. Jamais, dans l'histoire du pays, une telle haine contre des communautés n'a atteint un tel paroxysme.

Et pourtant, il existe dans le pays, un véritable consensus national pour résoudre les problèmes inévitablement liés à une coexistence vivante entre des communautés unies par une longue et féconde histoire, une religion unique et des cultures d'une incroyable similarité. Ce consensus national s'est manifesté en maintes et maintes occasions comme par exemple lors de ces fameuses journées de concertations initiées sous le régime national démocratique de Feu Sidi Ould Cheikh Abdallahi, qui, le premier, osa prendre le taureau par les cornes en reconnaissant l'existence de ce passif humanitaire et en traçant clairement la voie la plus adéquate en vue de son règlement effectif et consensuel. Ould Abdel Aziz y a mis fin, armé de ses ouguiyas, de ses petits barons en mission et de ses prières hypocrites. L'espoir fut brisé net dans le cadre d'un système de plus en plus ouvertement séparatiste destiné à diviser le peuple mauritanien en fractions hostiles pour mieux régner sur tous, sans partage et sans frein.

Aujourd'hui, l'essentiel des forces politiques et sociales s'apprête à poursuivre l'œuvre interrompue par Aziz en allant dans la sérénité à un dialogue national inclusif au premier plan duquel figurera la question de l'unité nationale et sociale du pays. Cette perspective affole les tenants du statu quo séparatiste dont la propagande dans les médias et dans les réseaux se multiplie et s'enfle, avec frénésie, dans le fol espoir de saborder cette autre chance historique de notre pays, de panser ses blessures, de renforcer son unité et de se tourner résolument vers le destin rayonnant d'une nation unie et forte. En définitive, notre peuple uni vaincra.



LÔ Gourmo