Les chiens aboient, la caravane passe !

Les génocidaires sont une crasse humaine, habitée par les démons de la haine et par le rejet de l'autre indexé, en toute ignorance, comme ennemi à abattre. Cette vermine maléfique prospère toujours dans les contextes de crise favorables à l'apparition et à l'épanchement nauséabond des tendances identitaires folles de volonté d'exclusion et de destruction de toute diversité environnante.

L'histoire retient malheureusement des faits abominables sur le terrain des orientations identitaires. Ce fut le cas en Allemagne entre 1933 et 1945 où les nazis ont mis l'Europe à feu et à sang, en 1994 au Rwanda, pays du sinistre massacre des Tutsis, entre 1989 et 1990 dans notre chère Mauritanie où les chauvins affreux avaient instrumentalisé l'État pour accomplir leur diabolique forfait contre la composante négro-africaine de notre peuple, en particulier les halpoulars. Aujourd'hui que l'ensemble des acteurs nationaux se préparent à organiser un dialogue inclusif visant à panser les plaies et à poser les jalons de la normalisation du fonctionnement de notre Etat et de notre société, tous les loups sortent des bois cherchant à nuire à l'unité de notre peuple multinational dont la cohésion est cimentée par l'adhésion commune à un islam tolérant et forte d'un métissage séculaire. L'utilisation des réseaux sociaux pour déverser du venin et provoquer le chaos est intolérable. Contre de tels agissements criminels, les pouvoirs publics doivent sévir en appliquant la loi dans toute sa rigueur. Toutes les forces vives doivent se mobiliser et rester vigilantes face aux risques que font peser les courants diviseurs sur l'existence de notre pays déjà assailli par des périls extérieurs préoccupants.



Député Khalilou Ould Dedde, UFP