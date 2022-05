KINROSS publie son Rapport 2021 pour le développement durable

Mercredi 18 mai 2022_ Le 10 mai dernier, le groupe Kinross Gold Corporation (Kinross), qui détient la société TMLSA-Tasiast (Mauritanie) a publié son rapport de développement durable pour l’année 2021. Cette démarche d’ouverture et de transparence suivie par les entreprises multinationales responsables présente les principales contributions et réalisations dans les domaines Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).

La partie environnementale examine les performances écologiques d'une entreprise, le volet social s'intéresse à la gestion des relations avec les employés ainsi que toutes les communautés concernées par les activités de l'entreprise alors que la partie gouvernance analyse le mode de leadership de l'entreprise. En tant que groupe, Kinross continue d'obtenir de bons résultats dans les principaux classements et évaluations ESG internationaux.

Ainsi que le précise M. J. Paul Rollinson, PDG de Kinross :

« L'exploitation minière responsable est une priorité pour Kinross, et la gestion ESG est défendue par nos employés, notre Direction et notre Conseil d'Administration. La solide performance ESG de la société est le reflet de cet engagement. »

Cotée sur les places boursières de Toronto et de New York et figurant parmi les principales sociétés d'extraction d'or dans le monde, Kinross est attachée à une relation de partenariat transparent et équilibré avec les sept pays où elle est installée.

“Le développement durable et l’activité minière responsable sont deux concepts au cœur de notre culture à Kinross et nous croyons qu’il faut une approche solide sur le terrain, une stratégie claire et une gouvernance solide pour réussir dans ce domaine. Au cours de l'année écoulée, nous avons eu de bons résultats dans les principaux classements et évaluations ESG externes et nous avons fait des progrès significatifs pour faire avancer nos objectifs ESG. Kinross s'engage à faire en sorte que l'ESG reste au cœur de ses activités.” poursuit J. Paul Rollinson.

Le rapport pour le développement durable est aligné sur les cadres reconnus en matière d'ESG et comprend des informations complètes sur les performances ESG de Tasiast en 2021 :

. les services de la clinique mobile pour les communautés locales se sont poursuivis malgré les restrictions liées à la pandémie, touchant plus de 3 600 patients.

. les résidents de la zone A (près de Tasiast) connaissent un taux de malnutrition de 0 % (contre 25 % au niveau national), ainsi que les taux parmi les plus faibles pour le diabète, l'hépatite et la diarrhée.

. le partenariat avec le PNBA s'est poursuivi conformément à la convention de cinq ans signée en 2019. Il comprend principalement des études scientifiques sur la biodiversité et les écosystèmes du parc, des projets avec les communautés locales du parc et le renforcement des capacités du personnel du PNBA.

. l'optimisation des activités de la mine a contribué à réduire la durée du cycle de transport des déchets, permettant d'économiser plus de deux millions de litres de gasoil tout en gagnant en efficacité.

. le partenariat avec le Ministère de la Santé a permis la vaccination contre le Covid-19 des employés et des sous-traitants : le site atteint aujourd'hui un taux de 100 % de personnes vaccinées.

Kinross est une société minière aurifère de premier plan qui affiche des résultats d'exploitation solides et constants, stimulés par une culture de haute performance. Avec un portefeuille équilibré de mines et de projets, l’objectif principal de la compagnie est la création de la valeur basée sur les principes fondamentaux de l'excellence opérationnelle, la discipline financière et l’exploitation minière responsable.

L’intégralité du rapport est disponible sur www.kinross.com

(https://s2.q4cdn.com/496390694/files/doc_downloads/2022/05/6838_Kinross_SR-2021_May_10-(1).pdf)

FIN