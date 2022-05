Aioun : Démarrage des activités du projet d’assistance aux ménages les plus vulnérables

La capitale régionale du Hodh Elgharbi a abrité ce lundi 16 mai 2022 les travaux de l’atelier de démarrage des activités du projet d’Assistance d’Urgence pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle à court terme des ménages les plus vulnérables de la Wilaya.

Financé par la branche humanitaire de l’Union Européenne(DG_ECHO), ce projet intervient dans deux Moughtataas de la région : Aioun où 5% de la population sont en situation d’urgence et Tintane (21% en situation alarmante et 23% en projection). Ces données sont le résultat du cadre harmonisé réalisées sur le terrain en novembre 2021. Sa mise en œuvre est assurée par VSF/B et ODZASAM .

Objectif : Contribuer à la sécurité alimentaire, nutritionnelle et à la préservation des moyens d’existence des populations vulnérables en les appuyant dans cette période de soudure.

La cérémonie d’ouverture des travaux s’est déroulée sous la supervision du conseiller du Wali en présence du Directeur pays de VSF, des maires des communes relevant de la zone d’intervention du projet c’est à dire les moughatas de Tintane et d’Aioun, du président de l’ONG ODZASAM, des représentants des services techniques (élevage et agricultures), du PAM, d’OXFAM, de la DRAS et de la société civile.

Ouvrant officiellement les travaux de l’atelier, le conseiller du Wali du Hodh Elgharbi chargé des affaires économiques et locales a remercié les partenaires au développement et en particulier la branche humanitaire de l’UE (DG_ ECHO) à travers l’ONG belge VSF pour l’accompagnement des politiques nationales en matière de développement locale. M. Sidi Mohamed Ould Sidine a souligné que les actions du projet s’inscrivent dans la droite ligne du programme du gouvernement (PNR) dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Pour sa part le représentant de l’ONG Belge, Vétérinaires Sans Frontières, a présenté un exposé détaillé sur le contexte du projet, ses objectifs, sa mise en œuvre et son financement.

Abordant les principales activités M. Sidiya Ould Salek a souligné qu’elles concernent essentiellement : la surveillance de la sécurité alimentaire, le cash transfert, la distribution gratuite de viande issue des opérations d’abattage (déstockage), ainsi que de la farine enrichie pour la couverture des besoins alimentaires. Au total 1060 ménages soit 6360 personnes vont devoir bénéficier de cette gamme d’actions, précise le représentant de l’ONG VSF.

Au terme de leurs travaux qui furent marqués par des discussions laborieuses et des échanges fructueux, les participants ont pu exprimer librement leurs opinions, formuler honnêtement leurs suggestions et recommandations qui, avouent les organisateurs, sont indispensables pour la réussite du projet et seront prises en compte pour son accompagnement et l’atteinte de ses objectifs en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle au Hodh Elgharbi.

Moustapha Bechir

Cp Hodhs